Giáo viên ra đảo coi thi bằng tàu biển

Hai huyện đảo Cô Tô và Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng chờ ngày kỳ thi THPT quốc gia 2018 chính thức được diễn ra. Kỳ thi này, giáo viên sẽ ra đảo coi thi bằng tàu biển.

Đặt trước tàu đón thầy, cô ra đảo

Tại huyện đảo Cô Tô có một điểm thi được đặt tại trường THPT Cô Tô. Theo thầy Hiệu trưởng Trần Thế Vinh: Đây là điểm thi xa nhất của tỉnh Quảng Ninh. Điểm thi này sẽ có thí sinh của 2 đơn vị gồm: Thí sinh năm của trường THPT Cô Tô và Trung giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện.

" Trước mắt, chúng tôi thực hiện phương án đảm bảo an tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đề thi và cán bộ, giám thị coi thi từ nơi khác đến. Tạo điện kiện thuận lợi để các thầy, cô hoàn thành nhiệm vụ của mình". Ông Tô Văn Hải

“Về cơ bản tất cả các thí sinh đều có hộ khẩu trên huyện đảo và các xã lân cận ở trong đảo chính nên khoảng về địa lý sẽ không quá phức tạp. Tuy nhiên các thầy cô ở trong đất liền ra làm nhiệm vụ sẽ phải di chuyển khoảng cách khá xa và qua một địa hình biển đảo với thời gian tương đối lâu.

Tất cả những điều này chúng tôi đã lường trước và chủ động xây dựng phương án sắp xếp thời gian, phương tiện để vận chuyển đề thi, bài thi cũng đưa đón các thầy, cô đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định” - thầy Trần Thế Vinh trao đổi.

Thầy Vinh cho biết nhà trường đã đặt trước các chuyến tàu để đưa đón các cán bộ, giám thị coi thi ra làm nhiệm vụ. Đồng thời chủ động liên hệ với các cán bộ, giám thị coi thi để thông báo thời gian, địa điểm đưa đón, đảm đúng thời gian, lịch trình, tạo điều kiện thuận lợi để các thầy, cô hoàn thành nhiệm vụ.

Thầy Trần Thế Vinh -Hiệu trưởngTrường THPT Cô Tô.

Tối ưu hóa các phương án phục vụ kỳ thi

Còn tại huyện đảo Vân Đồn, ông Tô Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2018 của huyện - cho biết: Trên địa bàn huyện có 2 điểm thi gồm: trường THPT Hải đảo, trường THPT Quan Lạn. Huyện đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức kỳ thi được an toàn, nghiêm túc.

Các đơn vị trong huyện cũng đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn, từ an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và phương tiện đi lại của cán bộ, giám thị coi thi cũng như của thí sinh. Tất cả đều được tối ưu hóa và sẵn sàng phương án thực hiện.

Ông Tô Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 của huyện Vân Đồn.

“Chúng tôi quan tâm, chú trọng đến tất cả các mặt công tác, trong đó có yêu cầu chỗ ở nội trú cho học sinh và phụ huynh của 5 xã đảo trong những ngày thi. Yêu cầu các nhà trường, các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và người nhà, để các em yên tâm và tự tin bước vào phòng thi” - ông Tô Văn Hải nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuế, phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, trong đó có các thí sinh ở các huyện đảo được tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng.

"Đối với những thí sinh ở xa, Sở Công thương tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ ưu tiên phục vụ tốt nhất khi học sinh và người nhà có nhu cầu, các cơ sở giáo dục có ký túc xá tạo điều kiện cho học sinh nghỉ trọ trong những ngày thi. Các địa phương vận động các hộ gia đình bố trí chỗ nghỉ miễn phí cho người nhà và thí sinh trong những ngày kỳ thi được diễn ra" - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuế.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở Giao thông vận tải bố trí tăng cường phương tiện, tăng chuyến, tăng ca phục vụ cho thí sinh và người nhà trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh bố trí lực lượng xe ôm hoạt động tại các địa phương thuộc vùng khó khăn để đưa đón thí sinh hàng ngày (nếu có nhu cầu), nhất là những nơi hệ thống giao thông chưa đáp ứng để ôtô hoạt động. Qua đó nhằm đảm bảo không để thí sinh bỏ thi vì lý do đi lại khó khăn.

Cùng với đó, UBND tỉnh tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.