Giết chủ nợ chôn xác phi tang

An Giang là tỉnh có dân số đông nhất ở miền Tây Nam Bộ đồng thời cũng là tỉnh có dân số đứng hạng thứ 6 cả nước, có trung tâm hành chính đặt tại thành phố Long Xuyên. Một phần diện tích của tỉnh An Giang nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên. Vào tháng 7/2013, An Giang là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc.

Bạn có biết: An Giang là một trong sáu tỉnh đầu tiên ở Nam Kỳ lục tỉnh vào thời nhà Nguyễn độc lập, thành lập năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Sau đó bị giải thể dưới thời Pháp thuộc và lại được chính quyền tái lập, tồn tại từ cuối năm 1956 cho đến ngày nay.