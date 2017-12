Giới thần tượng thống trị top album xuất sắc nhất Hàn Quốc 2017

Album The War của EXO đứng đầu với 37,9% phiếu bầu. The War được phát hành vào tháng 7 với ca khúc chủ đề Ko Ko Bop nằm trong top 10 trang Melon nhiều tuần liên. Tháng 12, nhóm phát hành album tái bản The War: The Power Of Music. Tổng cộng 2 phiên bản, album bán ra gần 1,6 triệu bản. Đây là album có lượng bán ra lớn nhất của EXO. Trong lễ trao giải MAMA, EXO cũng thắng giải Album của năm.