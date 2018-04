Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng xuyên đêm canh mua Yeezy 500 Blush

8h sáng 14/4, Adidas mở bán giày Yeezy 500 Blush nhưng từ ngày 13/4, rất đông bạn trẻ đã chờ sẵn trước tòa nhà Bitexco để canh mua “siêu phẩm” này.

Bitexco ‘thất thủ’ trước sức nóng của Yeezy 500 Blush Để mua được “siêu phẩm” mới nhất của Adidas, nhiều bạn trẻ túc trực trước tòa nhà Bitexco từ đêm 13/4, dù đến sáng 14/4 mới mở bán.

Mỗi lần Adidas tung “siêu phẩm” Yeezy, dân tình lại háo hức mong đợi. Lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù phải đến sáng 14/4, Yeezy 500 Blush mới chính thức lên kệ, hàng loạt tín đồ Adidas đã chờ sẵn trước toà nhà Bitexco (TP.HCM) sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh để sở hữu đôi giày trong mơ.

Trước sức nóng từ các bạn trẻ, Adidas quyết định thay đổi thời gian mở bán sớm hơn dự kiến. Việc mở bán sẽ chính thức bắt đầu lúc 8h ngày 14/4. Hình thức xếp hàng và phát số thứ tự được áp dụng từ 6h.

Đoàn người canh mua giày trước Bitexco. Ảnh: FB.

Từ giờ đến lúc đó, nhóm người túc trực trước Bitexco chắc hẳn sẽ có một đêm mất ngủ với tâm trạng háo hức, mong chờ.

"Ước gì được ngủ", chủ tài khoản lieuhoangkhang.883 mong mỏi. Tuy nhiên, ắt hẳn anh sẽ không thể yên tâm ngủ khi số lượng Yeezy 500 Blush rất hạn chế và được bán theo hình thức "first come, first serve”.

Để chắc chắn có thể sở hữu “siêu phẩm”, nhiều người sẵn sàng dành cả ngày đứng chờ trước cửa hàng, thậm chí ngỏ ý muốn mua lại từ những ai mua được.

Vì thế, những người thức xuyên đêm chờ Yeezy lên kệ không chỉ là “fan cứng” của dòng sản phẩm này, mà còn có cả dân mua để bán lại với giá cao.

Cảnh tượng tấp nập ngay giữa đêm ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường.

"Adidas Bitexco có gì mà giờ này bà con đứng xếp hàng quá trời vậy các ông các bà ơi?", Phuong Thanh tò mò.

Thắc mắc này nhanh chóng được giải đáp khi tín đồ Adidas dường như có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết sức hút của Yeezy 500 Blush.

Diện mạo “siêu phẩm” mới nhà Adidas. Ảnh: Adidas.

Yeezy 500 Blush có giá bán chính thức là 5,3 triệu đồng. Đương nhiên, mức giá áp dụng cho những người mua lại từ người khác sẽ cao hơn nhiều.

Một lần nữa, Yeezy chứng minh được sức hút ngày càng tăng trong lòng người đam mê giày.

Sức hút của nó đến từ tên tuổi nam ca sĩ Kanye West. Mặc dù các mẫu Kanye thiết kế hiếm khi nhận đánh giá cao từ giới chuyên môn, “gã khùng làng mốt” lại rất biết cách lăng xê cho sản phẩm của mình tại các buổi biểu diễn trước hàng nghìn khán giả.

Kanye luôn dễ dàng khiến tín đồ giày mong chờ, háo hức, kể cả tức tối vì hụt mất. Từ khi anh đầu quân cho Adidas, Yeezy thành từ khóa số một trong thế giới giày, trở thành “siêu phẩm” được săn đón nhất.

Ngoài ra, Adidas luôn mở bán chúng với số lượng hạn chế và hầu như không tiết lộ số đôi giày được bán. Điều này góp phần không nhỏ làm nên sức nóng cho mỗi đợt ra mắt.

Năm 2016, hàng trăm bạn trẻ Việt từng sẵn sàng túc trực qua đêm để canh mua siêu phẩm NMD.

Dòng người chờ mua NMD năm 2016. Ảnh: FB.

Không chỉ riêng Adidas, nhiều nhãn hàng khác cũng được mong đợi nồng nhiệt từ các tín đồ thời trang.

Tháng 11 năm ngoái, hơn 2.000 người đổ về Royal City, đội mưa, ôm gối chờ cửa hàng đầu tiên của H&M tại Hà Nội khai trương.

Cửa hàng thời trang Zara đầu tiên tại thủ đô nước ta cũng tạo sức nóng không kém với dòng khách đông đúc xếp hàng chờ thanh toán.