Giọng ca 'Sa ngã' và chuyện bán nhà để có tiền theo đuổi nhạc lạ

Chia sẻ với Zing.vn, Bùi Lan Hương thừa nhận việc theo đuổi thể loại dream pop trong môi trường nhạc Việt gặp nhiều khó khăn. Nữ ca sĩ thậm chí đã phải bán nhà để có tiền làm nghề.

Tối 4/8, Bùi Lan Hương - giọng ca được nhiều người biết đến từ Sing My Song 2018 - tổ chức một mini show tại Hà Nội.

Chương trình của cô diễn ra trong một không gian đặc biệt, vốn không dành cho âm nhạc. Nữ ca sĩ cũng hát vỏn vẹn chỉ bốn bài như lời mời chào cho album "nóng hổi" vừa ra mắt của mình với tên gọi Thiên thần sa ngã.

Thiên thần sa ngã là CD gồm 10 ca khúc do Bùi Lan Hương tự sáng tác và thể hiện. Bên cạnh những bài hát quen thuộc, được nữ nghệ sĩ giới thiệu qua Sing My Song như Mê muội, Tôn thờ, Mâu thuẫn, Cố chấp, Vĩnh Hằng, album còn có thêm một số sáng tác mang tính thể nghiệm như Sa ngã, Cố chấp, Bùa mê, Vi vu, Anh - anh ấy hay ai và Cấm đoán.

Bùi Lan Hương hát trong minishow đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

Bùi Lan Hương cho biết cô đã rất vất vả trong quá trình thực hiện album, đúng nghĩa một nghệ sĩ indie.

"Quá trình sản xuất một album của một nghệ sĩ độc lập thực sự rất vất vả, đặc biệt là khi mình phải tự sáng tác và thể hiện tất cả ca khúc. Nếu như các nghệ sĩ nước ngoài được sự hỗ trợ cực kỳ chuyên nghiệp của các hãng đĩa thì nghệ sĩ indie ở Việt Nam gần như lại phải tự bơi", giọng ca Mâu thuẫn cho hay.

Bên cạnh đó, Bùi Lan Hương thừa nhận cô không có nhiều show, không được săn đón vì theo đuổi dream pop - thể loại âm nhạc còn khá mới lạ tại Việt Nam. Thông thường, nữ ca sĩ chỉ nhận được những lời mời hợp tác từ các đạo diễn.

"Khá nhiều đạo diễn thích âm nhạc của tôi, có đạo diễn còn bảo 'Hay anh lấy cả 10 bài của em để làm nhạc phim'. Tới đây, tôi sẽ góp giọng trong một bộ phim của đạo diễn Victor Vũ", nữ nhạc sĩ/ ca sĩ tiết lộ.

Không có nhiều tiền để theo đuổi âm nhạc, Bùi Lan Hương đã quyết định bán nhà. Cô cho biết đó là căn nhà bố mẹ cô cho ở Hà Nội nhưng nữ ca sĩ không bị gia đình phản đối khi quyết định bán đi. Ngược lại, gia đình rất ủng hộ Bùi Lan Hương theo đuổi nghệ thuật.

"Tôi đã bán một căn nhà và dành một phần khá lớn cho album. Sau khi làm xong album, tôi mới hiểu vì sao các ca sĩ khác hiếm ai phát hành đĩa. Chi phí đầu tư quả thực quá lớn, rất khó để các ca sĩ trẻ có thể kham và hy vọng hồi vốn được", giọng ca Sa ngã nhấn mạnh.

Nữ nhạc sĩ thừa nhận âm nhạc của cô kén người nghe.

Chia sẻ với Zing.vn, Bùi Lan Hương cũng thừa nhận cô gặp nhiều khó khăn khi theo đuổi dream pop trong thị trường Việt Nam hiện tại. Nhưng nữ ca sĩ không nản lòng, thậm chí còn ngày càng quyết tâm hơn.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ cô vốn không có ý định tham gia Sing My Song vì nghĩ thể loại âm nhạc mà mình theo đuổi chắc chỉ có khoảng "50 khán giả". Nhưng không ngờ, khi bước chân vào Sing My Song, cô nhận thấy mình được khá nhiều người yêu thích.

Hỏi Bùi Lan Hương về lý do quyết tâm theo đuổi dream pop, thậm chí chấp nhận bán cả nhà vì con đường đã chọn, cô thành thật "động lực của Hương chỉ là được hát trên sân khấu".

"Mỗi lần được hát dream pop cho mọi người nghe, được đứng trên sân khấu, tôi quên hết tất cả. Tôi không cần biết ngày mai mình sẽ ra sao, cuộc sống sẽ thế nào, lúc đó, tôi chỉ còn biết đến hiện tại, đó là âm nhạc của mình đang được vang lên", Bùi Lan Hương nói.

Bùi Lan Hương được biết đến khi tham gia Sing My Song 2018. Cô từng tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện tại, Bùi Lan Hương theo học khoa thanh nhạc và biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts (Singapore).