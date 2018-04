Giọng hát của con trai Beckham được so sánh với Justin Bieber

Con trai út nhà David Beckham được khen ngợi về năng khiếu âm nhạc. Nhiều người hâm mộ cho rằng chất giọng của cậu bé giống với nam ca sĩ Justin Bieber.

Cruz Beckham được khen ngợi về giọng hát cao vút Trong video NTK Victoria Beckham chia sẻ trên Instagram, cậu con trai út thể hiện tài năng ca hát và được so sánh với Justin Bieber.

Mới đây, nhà thiết kế người Anh Victoria Beckham đã chia sẻ một video trên Instagram. Bà mẹ nổi tiếng tỏ ra rất hào hứng khi quay video cảnh cậu con trai út Cruz Beckham say sưa hát một ca khúc.

Người vợ xinh đẹp của cựu danh thủ đội tuyển Anh và CLB Manchester United vô cùng tự hào. Cô so sánh con trai mình với thần tượng của cậu bé là ca sĩ Justin Bieber.

Thực chất, Cruz Beckham đã từng ký hợp đồng với quản lý Scooter Braun, người từng nâng đỡ nam ca sĩ người Canada trên bước đường âm nhạc.

Nhiều người cho rằng Cruz đang thể hiện một đoạn trong bài hát mới, hợp tác cùng nhà sản xuất âm nhạc Rodney Jerkins. Đây là người mà cậu ấm nhà Becks đã làm việc chung trong album đầu tay If Every Day Was Christmas năm 2016.

Năm 2016, Cruz Beckham ra mắt album đầu tay If Every Day Was Christmas.

Chỉ sau hai giờ đồng hồ, đoạn video 50 giây thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem. Những người yêu mến gia đình Beckham không khỏi ngạc nhiên với giọng hát rõ to, cao vút của cậu trai 13 tuổi.

Có rất nhiều người hâm mộ đồng tình với nhận định của bà mẹ nổi tiếng. Họ cho rằng Cruz sẽ trở thành một "Bieber nhí" trong tương lai. "Oh wow, tôi có cảm giác như mình được nghe ca sĩ người Canada hát. Cậu bé sẽ là một chàng Justin Bieber tiếp theo", một người bình luận.

So sánh thêm với nam ca sĩ What Do You Mean, người khác đã viết: "Video này làm tôi nhớ đến lần Justin Bieber hát cùng ca sĩ Esmee Denters".

Thuở nhỏ, Cruz Bekham đã từng có dịp gặp gỡ thần tượng của mình. Ảnh: Daily Mail

Đây không phải là lần đầu tiên con trai út của gia đình Beckham được khen ngợi về tài năng ca hát. Năm 2017, Cruz đã nhận không ít bình luận có cánh khi thể hiện ca khúc One Call Away của Charlie Puth.

Một lần khác, mẹ Vic vui vẻ khoe với người hâm mộ đoạn video bé Cruz hát điệp khúc Hope của Twista và Faith Evans

Vợ chồng David Beckham luôn để các con phát triển một cách tự nhiên nhất. Trả lời cuộc phỏng vấn, cựu danh thủ nói: "Chúng tôi không ép buộc các con phải đi theo sự nghiệp ba mẹ. Chỉ cần chúng nghiêm túc theo đuổi điều mình thích, chúng tôi sẽ ủng hộ".