Giữ giám đốc công ty tổ chức nhạc hội có 7 người chết

Giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc hội ở Công viên nước hồ Tây vừa bị cảnh sát giữ để điều tra về việc vi phạm các quy định an toàn ở nơi đông người.

Đêm nhạc hội có 7 thanh niên tử vong đã diễn ra thế nào? 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên hồ Tây đều dương tính với ma túy. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm người liên quan.

Chiều 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn (26 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thanh niên sinh năm 1992 là Giám đốc Công ty TNHH kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức đêm nhạc hội ở Công viên nước hồ Tây có 7 người chết.

Lê Thái Sơn bị giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Mạnh Duy (19 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Duy đã rủ 15 thanh niên gom tiền mua 10 viên thuốc lắc và cần sa rồi phân phát cho nhóm bạn sử dụng tại đêm nhạc. Trong nhóm của Duy, có một người phải nhập viện cấp cứu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ việc Công ty Kết nối Á Châu có dấu hiệu liên kết cùng một đơn vị khác bán “bóng cười” (khí N2O) tại đêm nhạc.

7 thanh niên tử vong dương tính với ma túy

Đêm nhạc hội điện tử "Du hành tới mặt trăng" (Trip To The Moon) diễn ra tối 16/9 tại công viên nước hồ Tây. Chương trình được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép cho Công ty Kết nối Á Châu tổ chức với quy mô hàng nghìn người tham gia.

Những người có mặt tại đêm hội cho biết khi chương trình diễn ra, họ thấy nhiều thanh niên sử dụng chất kích thích. Trong khuôn viên sân khấu, có người bày bán "bóng cười".

Không khí sôi động tại đêm nhạc Trip To The Moon. Ảnh: Thái Bảo.

Hơn 22h, nhiều thanh niên trong đó có nữ giới bất tỉnh. Cơ sở 2 của Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp nhận 2 trường hợp trong tình trạng tim ngừng đập.

Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Một nạn nhân trong số này tử vong trước khi nhập viện, 4 trường hợp khác tử vong sau đó. Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu.

Kết quả kiểm tra xác định 7 người tử vong và 5 người nhập viện đều dương tính với ma túy. Khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, cảnh sát phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

Khởi tố vụ án

Tại buổi họp báo chiều 17/9, đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức sẽ khởi tố vụ án hình sự, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Vị Phó giám đốc công an Hà Nội nói nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự thuộc về công viên nước và đơn vị tổ chức, lực lượng công an chỉ nắm tình hình. Sự kiện này được Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội cấp phép thực hiện trên quận Tây Hồ nên UBND quận có trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo.

Một phụ nữ bất tỉnh tại đêm nhạc hội ở công viên nước hồ Tây. Ảnh:Tuấn Phạm.

Do các nạn nhân đều tử vong hoặc hôn mê nên cơ quan điều tra chưa thể xác định ma túy là loại gì và do ai mang đến. Khi đó, cơ quan chức năng cũng chưa có cơ sở khẳng định 7 nạn nhân tử vong cùng nhóm vì họ đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Chiều 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở công viên hồ Tây.

Trong các ngày 17-18/9, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với một số người liên quan.