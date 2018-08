Gợi ý 3 món mặn để bữa cơm của trẻ thêm hấp dẫn

Sườn non chiên nước mắm, sườn non kho trứng cút và cánh gà chiên nước mắm là 3 món mặn quen thuộc, dễ làm nhưng lại “bắt cơm”, giúp trẻ ăn ngon hơn.

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, những món mặn dưới đây sẽ kích thích vị giác, giúp trẻ ngon miệng hơn.

Sườn non chiên nước mắm

Nguyên liệu: 400 gram sườn non, 30 gram tỏi, một muỗng canh dầu ăn. Gia vị không thể thiếu gồm 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường trắng và một lượng vừa đủ tiêu xay.

Cách thực hiện: Sườn non sau khi rửa sạch, chặt thành miếng vừa ăn sẽ trụng qua nước sôi để hết chất bẩn. Sau đó, bạn vớt sườn ra và rửa sạch rửa sạch lại lần nữa. Tỏi bóc vỏ, 20 gram đem băm nhuyễn và 10 gram cắt lát mỏng.

Sườn non chiên nước mắm cung cấp nguồn đạm cho trẻ.

Bước tiếp theo, bạn bắc chảo lên bếp, cho vào một muỗng canh dầu ăn và đun nóng, phi vàng tỏi rồi vớt ra để riêng. Giữ nguyên chảo trên bếp, bạn cho tiếp phần tỏi cắt lát vào phi thơm, thêm vào 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước lọc, 2 muỗng canh đường trắng và một ít tiêu xay rồi khuấy cho tan đường. Khi nước sốt sôi lên, bạn cho sườn vào rim lửa nhỏ khoảng 20 phút, trở mặt thường xuyên cho nước sốt thấm đều vào những miếng sườn đến khi nước keo lại thì tắt bếp.

Ngoài ra, sườn non luôn được xem là phần ngon nhất của con heo. Không chỉ có vị ngọt, thơm, sườn non còn không gây cảm giác ngán. Vì vậy, nguyên liệu này thường được các bà mẹ lựa chọn để thực hiện bữa ăn cho con mình. Đồng thời, sườn non cũng chứa phần đạm vừa đủ để trẻ dễ dàng hấp thu, có lợi cho tiêu hóa và phát triển.

Sườn non kho trứng cút

Nguyên liệu: 300 gram sườn non, 10 quả trứng cút, 300 ml nước dừa, 5 gram hành tím, 5 gram tỏi, 5 gram hành lá, 3 gram ớt sừng, 2 muỗng canh dầu ăn. Gia vị có 2 muỗng canh nước mắm Maggi, 1 muỗng canh hạt nêm.

Cách thực hiện: Sườn non chặt khúc nhỏ vừa ăn, trụng qua nước sôi rồi vớt ra rửa sạch. Sau đó, bạn ướp sườn với 5 gram hành tím băm, 5 gram tỏi băm, 5 gram hành lá cắt nhỏ, 3 gram ớt sừng và một muỗng canh hạt nêm trong khoảng 15 phút cho thấm.

Trứng cút chứa dưỡng chất tốt cho sự phát triển não bộ.

Tiếp theo, bạn cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn, đợi nóng và trút sườn đã ướp vào xào sơ. Bạn chế tiếp 300 ml nước dừa vào đun cho sôi lên, hớt bỏ phần bọt bẩn. Lúc này, bạn nêm vào nồi 2 muỗng canh nước mắm, thêm trứng cút đã bóc vỏ vào rồi hạ lửa nhỏ, kho liu riu khoảng 30 phút cho đến khi nước cạn lại còn 1/3, sườn và trứng có màu nâu đẹp mắt thì tắt bếp.

Thông thường, một quả trứng cút có trọng lượng chỉ khoảng 10 gram, nhưng giá trị dinh dưỡng gần gấp 3 lần trứng gà. Hàm lượng cholesterol thấp trong trứng sẽ không làm trẻ béo phì trong giai đoạn đang phát triển.

Cánh gà chiên nước mắm

Nguyên liệu gồm: gà 500 gram cánh gà, 10 gram bột mì, 100 gram hành tây, 10 gram đầu hành. Gia vị có một muỗng canh nước mắm, 5 gram đường, 2 muống canh nước, 3 gram bột bắp, 10 gram dầu, 20 gram tỏi bằm, 2 gram tiêu, ngò rí, ớt trái để trang trí.

Cách thực hiện: Cánh gà sau khi rửa sạch, để ráo nước sẽ ướp với 1/2 muỗng nước mắm, lăn qua bột mì, rồi đến bột chiên giòn. Gà chiên trong ngập dầu, vớt ra và để ráo.

Cánh gà chiên nước mắm là món ăn kích thích vị giác cho trẻ.

Tỏi phi vàng, vớt ra và để ráo dầu. Bạn tiếp tục cho vào chảo dầu một muỗng canh nước mắm, đường, nước bột bắp. Sau đó, bạn cho cánh gà, đầu hành và hành tây vào sốt trộn đều cho thấm. Nước sốt sau khi đã thành hỗn hợp keo, đẹp mắt, bạn chỉ cần cho cánh gà vào và đảo qua. Cuối cùng, thành phẩm được bảy ra đĩa cùng rau sống, trang trí với ngò và ớt trái.

