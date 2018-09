Griezmann tự đặt mình cùng đẳng cấp với Ronaldo, Messi

Phát biểu trên tờ AS, tiền vệ Antoine Griezmann tự tin đặt mình ở cùng đẳng cấp với hai ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tờ AS dẫn lời phát biểu của ngôi sao Atletico Madrid: “Có nhiều cách để nhìn nhận trong bóng đá. Rõ ràng, tôi là cầu thủ khác biệt hoàn toàn so với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe. Tôi không ghi 50 bàn mỗi mùa, nhưng sẽ giúp đỡ toàn đội làm thật tốt ở khâu tấn công”.

Tiếp lời, Griezmann tự thừa nhận đẳng cấp hàng đầu của mình: “Tôi đang ở top đầu của bóng đá thế giới, nhưng sẽ còn phát triển hơn trong tương lai. Tôi nghĩ mình xứng đáng ngồi chung mâm với Messi, Ronaldo. Một vài cầu thủ khác đang tiến bộ không ngừng và bám đuổi với nhóm dẫn đầu”.

Griezmann khẳng định mình đang ở top đầu thế giới.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2018, hàng loạt tin đồn khẳng định Griezmann sẽ rời Atletico Madrid để khoác áo Barcelona, Manchester United hoặc PSG. Dù vậy, tiền đạo 27 tuổi quyết định ở lại sân Wanda Metropolitano vì tin vào tầm vóc của Atletico và HLV Diego Simeone.

“Nói không với Barcelona để thể hiện tầm vóc của Atletico, HLV Simeone và đồng đội của tôi. Nếu họ quá tệ, chẳng có lý do gì để ở lại. nhưng tôi tin vào khả năng của Simeone, CLB và đồng đội. Tôi muốn giúp mọi người phát triển hơn và bản thân cũng tin rằng sẽ ngày một tiến bộ nhờ họ”, nhà vô địch thế giới nhấn mạnh.

Tiền vệ người Pháp trải qua một năm thành công khi cùng Atletico và đội tuyển Pháp chinh phục ba danh hiệu vô địch liên tiếp là Europa League, World Cup 2018 và Siêu Cup châu Âu 2018. Dù vậy, đáng tiếc cho Griezmann anh bị FIFA gạt khỏi danh sách rút gọn giải “The Best 2018”.

Một lần nữa, Griezmann thể hiện sự bức xúc với FIFA: “Tôi không thể làm tốt hơn được nữa. The Best do FIFA đứng ra tổ chức, nhưng không có cầu thủ nào vô địch World Cup 2018 được góp mặt. Đội tuyển Pháp trải qua giải đấu tuyệt vời ở nước Nga, nên chúng tôi xứng đáng có ít nhất một đại diện ở danh sách The Best”.

Ở mùa giải 2018/19, Griezmann khởi động không tốt cùng Atletico.

Bước vào mùa giải mới 2018/19, Griezmann và đồng đội khởi đầu khá tệ khi chỉ giành 5 điểm sau 4 vòng. Dưới thời HLV Simeone, chưa bao giờ Atletico chật vật ở giai đoạn đầu như vậy. Riêng Griezmann, tiền đạo 27 tuổi chỉ có một bàn thắng sau 4 trận ở La Liga.

“Tôi không mấy ấn tượng lúc này. Không biết thế nào, nhưng mọi thứ với tôi đang rất tệ. Sự khởi đầu không tốt của Atletico là lỗi của cả một hệ thống. Dưới sự chỉ đạo của HLV Simeone và vai trò thủ lĩnh từ Godin, hy vọng Atletico sẽ sớm trở lại”, Griezmann kết luận.

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2018/19. Ảnh: Wikipedia.