Griezmann tự nhận giỏi như Ronaldo, Ramos gọi đó là sự ảo tưởng

Sergio Ramos khẳng định Antonie Griezmann chưa đủ đẳng cấp để đứng vào hàng ngũ của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Sau lời tuyên bố mình giỏi không kém Ronaldo, Messi của Griezmann, Ramos thẳng thắn đưa ra quan điểm trên ESPN: “Sự thiếu hiểu biết khiến Griezmann đưa ra những phát ngôn rất táo bạo. Khi nghe chàng trai này kể lễ, tôi lại nhớ đến Totti, Buffon, Maldini, Raul, Xavi, Iniesta và Casillas. Những cầu thủ này giành rất nhiều danh hiệu cao quý, nhưng không hề có Quả bóng vàng”.

Đội trưởng của Real Madrid tiếp lời: “Mọi người đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Với Griezmann, cậu ta cần được Diego Simeone, Godin và Koke đưa ra lời khuyên. Chỉ có vậy, Griezmann mới biết mình đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới”.

Ramos không ngần ngại chỉ trích Griezmann.

Trước đó, trong buổi trò chuyện với tờ AS, Griezmann tự tin khẳng định bản thân. Anh nói: “Có rất nhiều cách để đánh giá trong bóng đá, nhưng tôi là cầu thủ khác biệt hoàn toàn so với Ronaldo và Messi. Tất nhiên, tôi đang trong nhóm những cầu thủ giỏi nhất hành tinh và sẽ còn phát triển trong tương lai. Một vài cầu thủ khác đang trỗi dậy và đuổi theo chúng tôi”.

Tiền đạo người Pháp cũng lên tiếng đòi lại công bằng khi FIFA gạt anh khỏi danh sách rút gọn “The Best 2018”. Trước đó, Griezmann trải qua một năm đại thành công cùng Atletico Madrid và đội tuyển Pháp khi giành liên tiếp ba danh hiệu là: Europa League, World Cup 2018 và Siêu Cup châu Âu 2018.

Griezmann trải qua một năm thành công cùng Atletico.

“Tôi có thể làm tốt hơn nữa hay sao? The Best là giải do FIFA đứng ra tổ chức, nhưng không một nhà vô địch thế giới nào được góp mặt. Sau hành trình vất vả ở World Cup 2018, đội tuyển Pháp xứng đáng có ít nhất một đại diện. So với năm 2016, màn trình diễn của tôi tốt hơn rất nhiều, song không được FIFA để mắt đến”, Griezmann bức xúc.

Bước vào mùa giải mới, màn khởi động của Griezmann không thật sự ấn tượng khi chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận. Vì thế, Atletico chỉ có 5 điểm và đang xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga 2018/19. Dưới thời HLV Simeone, đây là năm Atletico khởi đầu tệ nhất.