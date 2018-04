Gu ăn mặc trẻ trung của người đẹp 'Song Hye Kyo' Thái Lan

Aom Sushar là nữ diễn viên tên tuổi của Thái Lan. Sau khi tham gia hai bộ phim Yes or No và Ngôi nhà hạnh phúc, cô bắt đầu được nhiều người biết đến. Người đẹp không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng diễn xuất mà còn sở hữu gu ăn mặc nữ tính, trẻ trung.