Gương mặt thân quen tập 11: Hóa Thanh Lam, Hà Thu bị chê lắc như robot

Trong đêm thi 11 của "Gương mặt thân quen", trong khi Hà Thu bị Quang Linh chê lắc như robot khi đóng giả Thanh Lam thì Đỗ Phú Quí khiến giám khảo bật khóc khi hóa NSND Thanh Tòng.

Tiết mục đóng giả Thanh Lam của Hà Thu Hà Thu bị giám khảo Quang Linh chê lắc như robot khi đóng giả diva Thanh Lam

Tập 11 Gương mặt thân quen được phát sóng tối 18/8 mang đến nhiều yếu tố bất ngờ đến từ những tiết mục đặc sắc của 6 thí sinh Hùng Thuận, Đỗ Phú Quí, Duy Khánh, Kim Thành, Hà Thu và Anh Tú.

Đây được xem là đêm thi giúp thi sinh bứt tốc để dành tấm vé vào top 4, góp mặt trong vòng chung kết mùa 6.

Kết thúc đêm thi, Đỗ Phú Quí nhận được số điểm tuyệt đối từ 3 vị giám khảo qua màn hóa thân thành NSND Thanh Tòng trong trích đoạn Phàn Định Công để cờ. Anh giành chiến thắng với chuỗi bất bại 3 đêm liên tiếp.

Hà Thu lắc như robot khi hóa diva Thanh Lam

Thường xuyên bấm chọn nhân vật kỳ cựu, tuần này Á hậu Hà Thu hóa thân thành diva hàng đầu Việt Nam, nữ ca sĩ Thanh Lam. Tính cách mạnh mẽ, dứt khoát trên sân khấu của một giọng ca hàng đầu Việt Nam đều được Hà Thu diễn tả lại chính xác. Tuy nhiên giọng hát của cô khá mỏng nên những nốt cao chưa được xử lý tốt.

Giám khảo Quang Linh bỏ qua qua phần hát và chỉ đánh giá Hà Thu ở những điểm đặc trưng về ngoại hình. “Em có nghiên cứu chị Lam nhưng chưa tới, về ánh mắt, chị Lam luôn ẩn chứa một sự tinh nghịch, gần như rất trẻ thơ. Cái lắc đầu của chị cũng nảy còn em lắc như một con robot”, nam giám khảo nói.

Hà Thu bị chê đóng giả Thanh Lam như robot.

Giám khảo Kim Oanh cho rằng Hà Thu thiếu sự mềm mại trong lối diễn. Tuy vậy cô vẫn khen ngợi thí sinh về phần hóa trang có nét tương đồng với phiên bản gốc. Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy xui cho Hà Thu khi bấm chọn trúng Thanh Lam.

“Nữ diva dùng lực rất mạnh, ví như ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Chị có cách hát cuốn chữ rất đặc biệt nếu quan sát kỹ có thể nhận ra ngay. Hà Thu có giọng hơi mỏng nên khó cho em đẩy lực ra ở những nốt trung và nốt cao của chị Lam”, anh nói.

Giám khảo xúc động trước phiên bản cố nghê sĩ Thanh Tòng

Lần thứ hai Đỗ Phú Quí trải nghiệm ở loại hình nghệ thuật cải lương khi bấm trúng thử thách đóng giả NSND Thanh Tòng. Để chuẩn bị cho tiết mục hoành tráng, anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của nghệ sĩ Bạch Long.

Đỗ Phú Quí lựa chọn trích đoạn Phàn Định Công để cờ với sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Bạch Luân và Bạch Vân Thanh. Bước ra sân khấu trong bộ trang phục lộng lẫy toát lên vẻ uy nghiêm oai hùng của một vị tướng, nam thí sinh khiến khán giả nổi da gà qua phần diễn xuất quá giống từ cách vuốt râu, đảo mắt cho đến từng cử chỉ đưa tay. Kết thúc tiết mục, Đỗ Phú Quí vẫn không ngừng khóc vì chưa thể thoát vai.

Tiết mục cải lương xúc động của Đỗ Phú Quí khi hóa thân thành cố nghệ sĩ Thanh Tòng.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng nói: “Em khóc là đúng, anh còn khóc đây này. Từng ánh mắt bờ môi, ngón tay run rẩy của chú Tòng em đều làm giống hệt”. Kim Oanh xúc động trước phần thi của Đỗ Phú Quí, cô mừng vì thí sinh ngày càng tiến bộ.

Đỗ Phú Quí nghẹn ngào cám ơn nghệ sĩ Bạch Long và những người đã hỗ trợ anh trong tiết mục. Nam ca sĩ mong muốn các bạn trẻ sẽ tiếp cận nhiều hơn đến những loại hình truyền thống đang dần bị mai một.

Duy Khánh giảm 8 kg để mặc quần ống loe giống Thu Phương

Sau khi đóng giả Thu Minh, Duy Khánh lại hóa thân thành nữ ca sĩ Thu Phương và thể hiện lại ca khúc Khi xưa ta bé (Bang bang). Anh tiết lộ để trở thành ca sĩ Thu Phương, anh phải tích cực giảm cân và luyện giọng khàn.

Xuất hiện trên sân khấu cùng các vũ công trong bộ đồ áo đỏ quần đen ống loe, nam diễn viên thể hiện nhiều điểm tương đồng với bản gốc và giữ giọng hát chắc nhịp.

"Cô giáo" Khánh tiếp tục gây bất ngờ khi giả nữ thành Thu Phương.

Giám khảo Kim Oanh khen ngợi: “Đây là tiết mục chị thích nhất của Duy Khánh từ đầu chương trình đến giờ. Em đã có được những nốt luyến của chị Thu Phương mà chị nghe phải nổi da gà".

Đàm Vĩnh Hưng khen: “Một tiết mục có sự đầu tư rõ ràng về hình thức và nội dung. Những biểu hiện của Thu Phương đã được em nghiên cứu kỹ, từ nụ cười đến ánh mắt đều giống. Về giọng hát em nên gom lại và đẩy cao lên”.

Đàm Vĩnh Hưng phấn khích trước phiên bản Lệ Quyên “giống như in”

Kim Thành tiếp tục gây bất ngờ khi hóa thân thành nữ ca sĩ Lệ Quyên và thể hiện ca khúc Nỗi đau ngự trị. Xuất hiện trong hình ảnh quý cô sang trọng, quyến rũ, khán giả bắt gặp một phiên bản Lệ Quyên giống như tạc.

Về phía giám khảo, Đàm Vĩnh Hưng hài lòng với tiết mục nhưng vẫn có đôi lời góp ý: “Giá như em giảm bài hát này xuống nửa tông thì những phần cao của em sẽ được đong đầy”.

Phiên bản đóng giả Lệ Quyên giống như đúc của Kim Thành.

Quang Linh khen ngợi: “Ở em toát lên vẻ xinh đẹp, sang trọng pha một chút hồng lâu mộng. Đây là một tiết mục tuyệt vời”. Giám khảo Kim Oanh thừa nhận: “Hôm nay phần hóa trang của em giống kinh khủng. Đôi vai là điểm chị thấy em giống Lệ Quyên nhất”.

Anh Tú, Hùng Thuận hóa thân Jim Carrey và Joan Jett

Tuần này, Anh Tú đóng giả Jim Carrey và thể hiện ca khúc Cuban Pete. Á quân The Voice 2017 có lợi thế về vóc dáng và chiếc cằm chẻ giống với nhân vật. Nam ca sĩ thể hiện ca khúc pha tiếng Latin và tiếng Anh vô cùng ấn tượng. Nhiều động tác khó như ôm bạn diễn xoay vòng, vừa nhảy vừa hát khiến anh gặp nhiều khó khăn.

Đàm Vĩnh Hưng nể phục: “Tiết mục mang lại sự mới lạ cho Anh Tú, khuôn mặt của em rất giống phiên bản gốc. Anh thấy vừa diễn, nhảy múa vừa hát sẽ rất mất sức. Cám ơn em đã mang đến một tiết mục tròn trịa”.

Hùng Thuận biến hòa thành nam ca sĩ nhạc rock Joan Jett.

Trong khi đó, diễn viên Hùng Thuận hóa thân thành Joan Jett thể hiện ca khúc I hate myself for loving you. Lựa chọn ca khúc đậm chất rock, anh mời anh trai và bố cùng lên sân khấu biểu diễn.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi: “Cách em trang điểm cho đến cách hát rất giống nghệ sĩ của những thập niên 80”. Còn Giọng ca Chim sáo ngày xưa cho rằng Hùng Thuận ngoài khả năng diễn xuất và từng có thời gian đi hát, anh còn được được sống trong môi trường gia đình yêu âm nhạc và được tập luyện với họ. Chính vì vậy, Hùng Thuận luôn làm tốt phần thi của mình.