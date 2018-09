Gương mặt thật sau lớp mặt nạ ghê rợn của sao nữ đóng vai ma sơ Valak

Ngoài công việc diễn viên, cô còn là nhà biên kịch. Bonnie là người viết kịch bản kiêm đóng vai chính và đồng sản xuất series hài And You Know Who You Are vào năm 2012. Gương mặt ấn tượng, biểu cảm đa dạng của Bonnie Aarons giúp cô hóa thân dễ dàng vào những vai đòi hỏi cá tính mạnh với vẻ ngoài có phần dữ tợn, đáng sợ.