H&M xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm mang thông điệp phản cảm

Hình ảnh mẫu nhí da đen mặc áo hoodie in dòng chữ có nghĩa là "chú khỉ ngầu nhất khu rừng" của H&M khiến cư dân mạng phẫn nộ. Hãng thời trang Thụy Điển đã phải lên tiếng xin lỗi.

Ngày 8/1, H&M - thương hiệu "thời trang ăn liền" Thụy Điển lên tiếng xin lỗi vì hình ảnh quảng bá sản phẩm bị cho là phân biệt chủng tộc trên website bán hàng tại Anh khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Cụ thể, hãng này đã sử dụng người mẫu nhí da đen mặc chiếc áo in dòng chữ “coolest monkey in the jungle" (chú khỉ ngầu nhất trong rừng). Bên cạnh đó là 2 mẫu nhí da trắng, một mặc áo hình thú không in chữ, một mặc áo in hình hổ kèm dòng chữ “survival expert” (chuyên gia sinh tồn).

“Monkey” (con khỉ) trong lịch sử là từ mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc đối với người da đen, gợi đến sự sỉ nhục mà những người da màu phải chịu đựng vài thế kỷ trước.

Hình ảnh 3 mẫu áo hoodie trẻ em của H&M trên website bán hàng tại Anh. Ảnh: Twitter.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã xúc phạm mọi người với hình ảnh chụp mẫu áo hoodie trẻ em của mình. Hình ảnh trên đều đã được gỡ khỏi tất cả các kênh trực tuyến của chúng tôi và sản phẩm đó sẽ không được bán tại Mỹ", H&M nhanh chóng lên tiếng sau phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng Twitter và một số mạng xã hội khác.

Hình ảnh mẫu nhí da đen mặc áo in chữ "Chú khỉ ngầu nhất trong rừng" (“coolest monkey in the jungle"). Ảnh: Twitter.

Hiện tại, hình ảnh mẫu nhí da đen đã bị gỡ khỏi website bán hàng của H&M, còn hai mẫu áo do mẫu da trắng còn lại vẫn được giữ lại.

Tuy vậy, lời xin lỗi và động thái trên khó có thể làm vừa lòng những người đang phẫn nộ không hiểu tại sao hãng thời trang này lại làm thế ngay từ đầu.

Ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng The Weeknd - nhân vật từng hợp tác với H&M - đăng tải lên Twitter nói rằng anh cảm thấy "sốc và xấu hổ" bởi hình ảnh đó và sẽ dừng làm việc với công ty này.

Một số người dùng Twitter cho rằng tác giả của những hình ảnh này có thể là một người thiếu hiểu biết về văn hoá. Dù có dân số da đen khá lớn, Thụy Điển từng bị chỉ trích mạnh mẽ vì cho phép văn hoá phân biệt chủng tộc trong quá khứ.

Khi được hỏi về nguồn gốc hình ảnh gây phẫn nộ trên, phía H&M từ chối cung cấp thông tin mà chỉ cho hay: "Chúng tôi sẽ xem xét lại các chính sách nội bộ để tránh tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai".