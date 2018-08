Hà Danh Dự - cậu bé mồ côi được chơi bóng tại Nga dịp World Cup 2018

Là một trong những đại diện của Việt Nam tham dự sân chơi World Cup, ít ai biết rằng Hà Danh Dự là trẻ mồ côi từng lang thang khắp mọi ngả đường xứ Huế.

Được một lần đến sân cỏ World Cup là giấc mơ của nhiều cầu thủ và người hâm mộ đối với môn thể thao vua. May mắn đã đến với Hà Danh Dự và 3 cầu thủ không chuyên tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú (Huế). Các em được góp mặt trong Festival “Bóng đá hy vọng” - sự kiện chính thức của FIFA World Cup 2018 diễn ra vào tháng 7. Đây là những em được lựa chọn từ khoảng 17.000 thành viên của dự án “Bóng đá cộng đồng Việt Nam” (Football for All in Vietnam - FFAV).

Video - Hà Danh dự tham gia chương trình "Việc tử tế": Không chỉ biểu diễn những đương bóng khéo léo, Hà Danh Dự còn chia sẻ về quãng thời gian ở Nga, những người bạn ngoại quốc và kỷ niệm em có tại đây.

Sức vóc nhỏ bé nhưng mang khát vọng lớn

Sinh năm 2000, Hà Danh Dự sở hữu ngoại hình khá nhỏ hơn so với tuổi. Tuy nhiên, nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng, cách nói chuyện thông minh, lễ phép cùng khả năng chơi bóng điêu luyện là những điều khiến người ta nhớ về Dự. Tình yêu bóng đá của em được khơi gợi từ khi còn nhỏ. Nhìn thấy các bạn đồng trang lứa chơi bóng, em cũng muốn được tham gia.

Nhưng vì theo bố ăn xin sống qua ngày nên với Dự được chơi đá bóng như một ước mơ xa xỉ. Khi bố mất, Dự đến với Trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú. Từ đó, em có cơ hội gia nhập CLB của dự án “Bóng đá cộng đồng". Được chơi trên sân cỏ với tư cách cầu thủ, em và các bạn như được chắp lên đôi cánh, luôn cố gắng phấn đấu cho đam mê của mình.

Hà Danh Dự chia sẻ cùng chương trình “Việc tử tế” với chủ đề: 1.001 kỷ niệm đặc biệt tại World Cup 2018.

Chia sẻ về quãng thời gian ở Nga, Dự hồ hởi kể về những người bạn ngoại quốc và những kỷ niệm em có tại đây. Chuyến sang Nga tham dự lễ hội “Bóng đá hy vọng” là lần đầu tiên em được đi máy bay, điều mà Dự và các bạn có hoàn cảnh khó khăn chưa bao giờ nghĩ tới.

Mặc dù hạ cánh trễ giờ, Dự vẫn bất ngờ khi thấy các bạn ngoại quốc vui vẻ đón tiếp nhiệt tình, thậm chí còn xin chụp ảnh cùng. Đây là điều khiến Dự và các bạn trong đoàn cảm thấy gần gũi và bớt bỡ ngỡ trước môi trường mới.

Tại lễ hội “Bóng đá hy vọng”, Dự đã thực hiện một pha đi bóng kỹ thuật và ghi bàn đẹp mắt. Nhưng với em, bàn thắng không phải là tất cả. Việc đến Nga và chơi bóng cùng những người bạn ngoại quốc đồng trang lứa, cảnh ngộ trên Quảng trường Đỏ mới là điều ý nghĩa nhất.

Hà Danh Dự chơi bóng tại lễ hội “Bóng đá hy vọng”.

Tại lễ hội “Bóng đá hy vọng”, mỗi đội bóng gồm các thành viên đại diện nhiều nước, không phân biệt quốc tịch, giới tính. Vì vậy, không chỉ tham gia hoạt động sân cỏ, các em còn được giao lưu văn hoá, cách ứng xử với nhau mà không có sự cạnh tranh hay thiếu công bằng. Nhân cơ hội này, Dự và các bạn đại diện Việt Nam đã cố gắng đưa hình ảnh văn hoá của đất nước đến bạn bè thế giới.

Đồng đội của Dự ở đội bóng Việt Nam là Lê Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Hường và Trương Đình Hoàng. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng các em có một điểm chung là luôn quyết tâm để cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp, bên cạnh niềm đam mê chơi bóng.

Hà Danh Dự cùng các thành viên đoàn Việt Nam chụp ảnh giao lưu tại Nga.

Dự án “bóng đá cộng đồng” - thắp lên ngọn lửa ước mơ

Dự án “Bóng đá cộng đồng” thành lập với mong muốn đều được tạo cơ hội cho những người đam mê môn bóng đá được tiếp xúc bộ môn này, bất kể giới tính, dân tộc, hoàn cảnh xã hội hay khả năng. “Bóng đá cộng đồng” mang đến sân chơi vui vẻ, không chỉ giúp trẻ em phát triển kỹ năng đá bóng như một cầu thủ mà còn tích cực phát triển nhân cách.

Ngoài ra, dự án cũng thành lập nhiều CLB bóng đá cộng đồng đối ở những vùng dân tộc thiểu số, khu tái định cư, trung tâm bảo trợ xã hội và các em nhỏ khuyết tật.

Anh Nguyễn Hoàng Phương - đại diện của dự án “Bóng đá cộng đồng” tham gia trong chương trình “Việc tử tế” tháng 8.

Những người trong dự án luôn mong muốn có thể phát triển và nhân rộng mô hình hơn nhằm tạo điểm tựa cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như Hà Danh Dự tìm được niềm vui, đam mê và cuộc sống hạnh phúc mà các em xứng đáng có được.