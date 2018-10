Hà Hồ, Kỳ Duyên và dàn sao lộng lẫy dự tiệc cưới của Lan Khuê

An Nguy có tên đầy đủ là Nguỵ Thiên An là một vlogger nổi tiếng với các vlog hài hước và được nhiều bạn trẻ yêu thích. Sau đó, An Nguy chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật khi tham gia đóng vai chính trong bộ phim "Chờ em đến ngày mai" và tham gia cuộc thi The Face Việt Nam năm 2016.

Ngày sinh: 31/8/1987

31/8/1987 Quê quán: Hà Nội