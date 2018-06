Hà Nội bắt đầu in sao hơn 700.000 đề thi THPT quốc gia 2018

Ngày 14/6, ĐH Bách khoa Hà Nội bắt đầu in sao đề thi THPT quốc gia cho cụm thi của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo PGS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội - số thí sinh đăng ký thi ở cụm Hà Nội tăng hơn 6.500 em so với năm trước.

Năm 2017, cụm này in hơn 570.000 đề cho 9 môn của 5 bài thi, năm nay là hơn 700.000. Trường phải thuê 9 máy in siêu tốc (120 trang/phút) và tăng giờ làm đêm.

Công tác in sao đề sẽ được hoàn thiện chậm nhất sáng 23/6. Đội ngũ gần 100 người có nhiều năm kinh nghiệm, vòng trong làm cố định, vòng ngoài làm theo ca.

Nơi in sao được cách ly ba vòng độc lập, có nhân viên an ninh túc trực 24/24h. Tất cả điện thoại di động, máy tính xách tay, iPad... được thu giữ, để bên ngoài.

Ở vòng trong cùng, đồ ăn được đưa qua thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội và đại diện PA83. Cán bộ làm việc ở vòng này không thể liên lạc với bên ngoài. Mọi giao dịch, thông báo (nếu có) đều do trưởng ban in sao đề thi trực tiếp trao đổi với cán bộ công an ở vòng hai.

Công tác chấm thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: Lê Hiếu.

Tại vòng hai, cán bộ PA83 và thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ túc trực 24/24h, có điện thoại cố định, được ghi âm nội dung trao đổi, để báo tin cho ban chỉ đạo in sao đề.

Vòng ngoài có cán bộ an ninh, y tế, công an phường, quận. Thậm chí, rác thải trong khu vực in sao đề chỉ được chuyển ra bên ngoài sau khi kết thúc kỳ thi.

Cũng theo ông Tớp, mỗi máy có thể in được 2 triệu tờ giấy. Hà Nội sẽ sử dụng khoảng 4-5 tấn giấy để in sao đề và dự trữ thêm khoảng 1,5 triệu tờ giấy nữa đề phòng sai sót (năm ngoái khoảng 10%).

Việc in sao đề có thể gặp sai sót như: Kẹp díp, mỗi tờ có một mặt trống, hoặc mỗi tờ in cả hai mặt.

“Năm ngoái, chúng tôi đưa ra 10% đề thi dự phòng nhưng thực tế chỉ có 4,5 bài sai sót trong số 500.000 bài thi”, PGS Trần Văn Tớp nói.

Tùy vào tình huống cụ thể, đề thi sai sót sẽ được trưởng điểm thi điều động phương án hợp lý.

