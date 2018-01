Hà Nội dẫn đầu số học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi năm 2018. Hà Nội dẫn đầu cả nước với 142 thí sinh đoạt giải.

Cụ thể, Hà Nội có 10 giải nhất ở các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp. Những môn có nhiều giải nhất là: Hóa học (3 giải), Tiếng Anh (2 giải).

Hải Phòng xếp thứ hai với 90 học sinh đoạt giải. Trong đó, 11 giải nhất ở các môn: Toán, Vật lý, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

Học sinh THPT. Ảnh minh họa: Hải An.

Nghệ An xếp thứ ba với 90 học sinh đoạt giải, có 4 giải nhất ở các môn: Toán, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử. Đặc biệt, tất cả học sinh đoạt giải đều là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Với kết quả này, số học sinh giỏi quốc gia của Nghệ An tăng 2 em so với năm học trước.

Học sinh Hà Tĩnh cũng đoạt giải cao tại kỳ thi năm nay với 85 em có giải, trong đó 3 giải nhất ở các môn: Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp.

Môn Toán có 7 thí sinh đoạt giải nhất, đến từ Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Đại học quốc gia TP.HCM. Trong đó, em Vương Đình Ân, học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang, đạt điểm cao nhất (32 điểm).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 11 đến 13/1, hơn 4.400 thí sinh của 70 sở GD&ĐT, trường THPT chuyên trực thuộc các đại học tham gia.

