Hà Nội dừng các lễ hội nhạc điện tử đến khi nào sau vụ 7 người chết?

Hà Nội đã quyết định tạm dừng cấp phép các chương trình tương tự "Du hành tới mặt trăng". Tuy nhiên, Sở Văn hóa sẽ xem xét cấp phép trở lại khi có kết quả rõ ràng vụ 7 người chết.

'Nhiều nhạc hội EDM xin dừng tổ chức sau sự cố 7 người chết' Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội cho biết nhiều đơn vị chủ động xin dừng tổ chức chương trình nhạc điện tử sau vụ việc 7 người chết tại lễ hội âm nhạc "Trip to the Moon".

Sau vụ việc 7 người chết trong lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tối 16/9, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã quyết định dừng cấp phép các loại hình âm nhạc tương tự cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Hà Nội quyết định dừng các lễ hội âm nhạc tương tự Du hành tới mặt trăng đến khoảng tháng 12.

Đối với các chương trình đã được cấp phép nhưng chưa diễn ra, ông Tô Văn Động - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết Sở đã yêu cầu dừng tổ chức.

“Đối với những chương trình âm nhạc đã cấp giấy phép rồi thì chúng tôi gửi thông báo, sáng 19/9 tôi đã ký văn bản với nội dung: Trong chương trình lễ hội âm nhạc nếu có nội dung về phần âm nhạc điện tử, có yếu tố DJ thì tạm dừng.

Nhưng sau khi thành phố Hà Nội có quyết định như vậy, và cơ quan báo chí lên tiếng thì các đơn vị đã được cấp phép nhưng chưa diễn ra đều có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội xin rút, không tổ chức chương trình âm nhạc nữa", ông Tô Văn Động cho hay.

Ông Tô Văn Động trả lời báo chí vào chiều 19/9. Ảnh: Khuê Tú.

Ông Tô Văn Động nhận xét các lễ hội nhạc điện tử (EDM) là hoạt động văn minh, đa phần có nội dung tốt, phù hợp với xu hướng hiện đại. Sau khi cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố tại công viên nước Hồ Tây, Sở sẽ cân nhắc đề xuất tiếp tục cấp phép cho loại hình nghệ thuật này.

"Khi có kết quả rõ ràng, nếu lỗi không phải ở đơn vị tổ chức, khâu tổ chức, các DJ, chúng tôi sẽ đề nghị xem xét cấp phép trở lại. Tôi nghĩ cũng phải cấp phép trở lại, nếu không thì dịp 31/12 các bạn trẻ lấy đâu ra chỗ để vui chơi", vị giám đốc Sở nhấn mạnh.

Về vấn đề an ninh, kiểm soát tại các đại nhạc hội, ông Tô Văn Động cho biết sẽ yêu cầu ban tổ chức đảm bảo.

"Hiện nay vấn đề an ninh trật tự có nhiều cách. Chúng tôi không bắt ép các đơn vị phải làm việc với công an. Họ có quyền thuê các công ty bảo vệ bên ngoài miễn là thấy tốt và đảm bảo. Tuy nhiên, mỗi giấy phép tổ chức chương trình Sở đều chuyển sang phía công an quận để bên công an nắm được", giám đốc Sở Văn hóa nói.