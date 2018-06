Hà Nội nóng trên 30 độ C cả ngày, miền Trung trên 40 độ C

Ngày 30/6, khu vực Bắc và Trung Bộ tiếp diễn tình trạng nắng nóng 35-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đợt nóng dự kiến kéo dài tới cuối tuần tới.

Hôm qua, 29/6, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Sơn La - Hòa Bình. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Đô Lương (Nghệ An) được ghi nhận nóng đỉnh điểm gần 40 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) và Đồng Hới (Quảng Bình) đều trên 38 độ C.

Người dân miền Bắc, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội nhất từ đầu năm. Ảnh: Việt Hùng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, Bắc Bộ ngày 30/6 tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất 36-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài 11 đến 16 giờ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia), cho biết đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm, có khả năng cũng là gay gắt nhất năm 2018. Khu vực Trung Bộ sẽ còn 1-2 đợt nắng nóng nữa trong tháng 7.

Bên cạnh đó, ông lưu ý các tỉnh vùng Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có thể có mưa rào và dông vào buổi chiều.

Nhiệt độ phổ biến tại một số tỉnh thành phố từ ngày 1 đến 5/7 đều trên 36 độ C. Ảnh: Mai Chi.

Khu vực Hà Nội hôm nay tiếp diễn tình trạng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Theo ghi nhận, ở thời điểm mát mẻ nhất trong ngày, 4h sáng nay, nhiệt độ ở Hà Nội đã là 30 độ C, còn lúc 7h chạm mức 34 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C.