Hà Nội: Xếp hàng giữa trưa nắng tranh mua 17 tấn sầu riêng ế

Xe container chở một thùng hàng gồm 17 tấn sầu riêng bán sang Trung Quốc bị hỏng máy lạnh, sầu riêng chín hết nên chủ hàng không nhận. Số sầu riêng ế được người Hà Nội mua hết.

Trên một diễn đàn ôtô tối ngày 24/5, một lái xe đăng tải đoạn văn kêu gọi sự giúp đỡ mọi người để có thể giải quyết được 17 tấn sầu riêng bị chủ hàng trả lại.

Cụ thể, lái xe của Công ty CP Quang Minh chuyên vận chuyển đông lạnh, kể rằng chiếc xe này chở sầu riêng từ Tiền Giang ra Cổng Trắng (cửa khẩu Cốc Nam, Lạng Sơn - PV). Xe ra đến Huế thì hỏng điều hoà, lúc này nhiệt độ đã lên 24 độ. Chạy đến Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) lúc 1h sáng thì máy lạnh gãy cốt máy, thế là xe hết lạnh. Lái xe gọi thợ nhưng thợ kêu bó tay. Lái xe báo về công ty thì lãnh đạo bảo cố gắng chạy ra Bắc Giang chuyển hàng sang xe khác cùng công ty.

Nhiều người chen lấn, xô đẩy nhau để mua sầu riêng.

Tuy nhiên, trong quá trình xe chạy hơn 1 ngày không có máy lạnh, 6h xe mới tới Bắc Giang. Lúc này nhiệt độ ngoài trời lên đến 35 độ C. Sang xong xe hàng, xe chạy lạnh 1 đêm, nhiệt độ còn 28 độ C. Thế nhưng, tới sáng lái xe lên cửa khẩu giao hàng do nhiệt độ quá nóng, sầu riêng bị chín vàng và chủ hàng không nhận nữa.

“Bây giờ em ôm luôn xe sầu riêng này chủ hàng đầu trong bắt đền. Các anh em có ai mua chỉ em mối để em xử lý. Hoặc giờ em ra cầu Thanh Trì em cho xuống hết. Cú này chắc em bán nhà thật”, bác tài này viết và để lại số điện thoại kêu gọi cộng đồng lái xe giúp đỡ.

Sau đó, chiếc xe đỗ tại 456 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những lời chia sẻ, kêu gọi mọi người mua giúp 17 tấn sầu riêng của bác tài không may mắn.

Bác tài ngồi bên thùng sầu riêng bị chủ hàng trả lại.

Theo Facebook Trịnh Tú Mi, 3h sáng nay cô từ Thanh Xuân sang Long Biên mua ủng hộ 2 thùng sầu riêng. Giá sầu riêng đang bán tại Ngọc Thuỵ là 60.000 đồng/kg nếu mua cả thùng (một thùng tầm 15-17kg), còn bán lẻ là 80.000 đồng/kg. Sau đó, Facebooker Trịnh Tú Mi kêu gọi mọi người mua ủng hộ vì nhìn bác tài rất tội.

Người này cũng tình nguyện qua Long Biên chở sầu riêng về nhà mình ở CT2 Bắc Linh Đàm, nếu ai muốn giúp thì qua mua.

Ghi nhận của PV.VietNamNet trưa 25/5, mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng số người biết tìm đến mua sầu riêng ủng hộ rất đông. Nhiều người phải xếp hàng, thậm chí chen lấn, xô đẩy, tranh nhau để được mua sầu riêng.

Hiện nhà xe cũng không bán sầu riêng lẻ nữa mà chỉ bán cả thùng. Giá một thùng trung bình 870.000-900.000 đồng, gồm 6-7 quả sầu to.

Người Hà Nội chờ mở container sầu riêng để mua hàng ủng hộ. Lúc này đã rất đông người tìm đến mua dù trời nắng 37 độ C.

Trao đổi qua điện thoại với PV, một người tên Đức cho hay anh đang hỗ trợ bán hàng cho bác tài. Đây là sầu riêng trồng ở Tiền Giang, trên đường xuất bán sang Trung Quốc thì bị chủ hàng từ chối do sầu chín quá. Tổng giá trị 17 tấn hàng này lên tới gần 1 tỷ đồng. Không có tiền đền nên các anh hỗ trợ bán giúp.

Anh này cam kết 100% hàng sầu riêng Việt Nam, bên ngoài đóng thùng giấy chữ Trung Quốc vì chuẩn bị xuất sang thị trường này.

Đến hơn 12 trưa nay, toàn bộ 17 tấn sầu riêng bán từ đêm qua đã hết sạch. Rất nhiều người ra muộn tiếc nuối vì không mua được.

Trước một số ý kiến nghi ngờ đây là hàng không đạt tiêu chuẩn bị phía Trung Quốc trả lại, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 7, Lạng Sơn, khẳng định với PV, tính đến nay (25/5) không có lô hàng sầu riêng Việt Nam nào xuất sang Trung Quốc bị trả lại cả. Những tin đồn trên là hoàn toàn thất thiệt.