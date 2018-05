HAGL 2-2 CLB Hà Nội: Công Phượng, Quang Hải ghi bàn

Có 2 lần vượt lên dẫn bàn, nhưng CLB Hà Nội rời sân Pleiku của HAGL với tỷ số hòa 2-2 ở lượt đi tứ kết cúp quốc gia 2018 diễn ra lúc 19h.

Quang Hải tỏa sáng giúp CLB Hà Nội phá lưới HAGL Trong lần được đá chính, tuyển thủ U23 Việt Nam để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Hà Nội trong trận lượt đi tứ kết cúp quốc gia trước chủ nhà HAGL.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu có kết quả tích cực dù phải làm khách đến sân Pleiku của HAGL ở lượt đi tứ kết cúp quốc gia 2018. Bằng chứng là CLB Hà Nội xuất phát với đội hình rất mạnh. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô chỉ có kết quả hòa 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và căng thẳng.

Tình huống va chạm quyết liệt của cầu thủ hai đội, dẫn đến HAGL được hưởng quả penalty ở phút 83. Ảnh: Thùy Dung.

Từ phút 86, trận đấu thực sự trở nên rất căng thẳng. Tiền vệ Thành Lương nhận thẻ đỏ do phản ứng gay gắt trước quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân. Ngay sau đó, huấn luyện viên của CLB Hà Nội là Chu Đình Nghiêm cũng bị truất quyền chỉ đạo khi phản đối trọng tài Ngô Duy Lân.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, tiền đạo Oseni cũng có va chạm với các thành viên bên phía HAGL. Ngay lập tức, lực lượng an ninh sân Pleiku phải thắt chặt để đảm bảo an ninh và an toàn trước sự phản ứng của khán giả với hành động ném chai nước xuống sân.

Kết quả của các trận đấu sớm ở lượt đi tứ kết cúp quốc gia 2018.