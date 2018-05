Hai bị can khai hối lộ ông Phan Văn Vĩnh hơn 60 tỷ đồng

Nguồn tin riêng cho biết Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương khai đã đưa hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh hơn 60 tỷ đồng. Đến nay, ông Vĩnh vẫn chưa thừa nhận điều này.

Ngày 29/5, nguồn tin từ cơ quan có thẩm quyền liên quan vụ án cho biết mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm tội danh Đưa hối lộ đối với Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - hai người cầm đầu vụ cờ bạc ngàn tỷ qua mạng gây chấn động dư luận thời gian qua. Họ đã khai đưa hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh hơn 60 tỷ đồng.

Khởi tố thêm tội danh 'Đưa hối lộ'

Con số này đang được cơ quan điều tra tiếp tục tập trung làm rõ dựa trên căn cứ lời khai và các chứng cứ vật chất khác. Tuy nhiên, qua rất nhiều lần hỏi cung, đấu tranh, bị can Phan Văn Vĩnh vẫn không thừa nhận hành vi nhận hối lộ này dù đã thể hiện rất trung thực, thành khẩn đối với những hành vi liên quan khác trong vụ án.

Về tài sản, ông Vĩnh có nhà xây kiên cố và một vườn cây cảnh tại thành phố Nam Định trị giá lớn, còn một số biệt thự thì đứng tên em gái ông. Nguồn tin này cũng cho biết bị can Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng C50, cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ.

Nguồn tin cho biết thêm, ông Võ Tuấn Dũng - nguyên Cục phó C50, có liên quan đến vụ án này. Nếu không xảy ra vụ ông Dũng “đột tử” hôm 4/5, gần như chắc chắn cơ quan điều tra sẽ sử dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông này.

Tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị bắt vì liên quan đến tổ chức đánh bạc qua mạng.

Ông Dũng được xác định là người đã soạn những văn bản liên quan gửi đến một số cơ quan thẩm quyền vào các năm 2014, 2015 và 2016, hòng “bao” cho hoạt động của đường dây cờ bạc. Tuy nhiên ông chỉ là người thực hiện dưới sự chỉ đạo của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Tính đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 96 bị can, bắt giam hơn 40 bị can, trong đó Nguyễn Văn Dương bị khởi tố nhiều tội danh nhất, gồm Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và Đưa hối lộ. Đây cũng là người đã nộp lại cho cơ quan điều tra gần 1.000 tỷ đồng thu lời bất chính từ đường dây cờ bạc. Được biết ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã mời luật sư (mỗi người mời 2 luật sư, đều thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội).

Dự kiến giai đoạn 1 của vụ án này sẽ kết thúc điều tra vào tháng 7/2018 để chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố. Giai đoạn 2 của vụ án sẽ tiếp tục truy nã số người bỏ trốn, làm rõ và xử lý số người đánh bạc.

Vất vả và tốn kém cho công tác điều tra

Những khó khăn của cơ quan điều tra gặp phải ngay từ ban đầu khi phát hiện vụ án (tháng 7/2017) thể hiện rõ qua việc các điều tra viên phải di chuyển, đi lại, xác minh, điều tra, nắm bắt ở hàng chục tỉnh thành. Chỉ riêng phí mua vé máy bay (hạng giá rẻ hoặc hạng bình thường) đã lên đến 2 tỷ đồng, số tiền này hiện còn đang tạm nợ các hãng hàng không.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ thậm chí đã bỏ tiền túi để chi phí cá nhân. Cơ quan điều tra huy động đến 80 cán bộ điều tra giỏi, trong đó đến cả từ công an các huyện, thị phục vụ vụ án, trong khi vẫn phải đảm bảo công tác gìn giữ an ninh trật tự địa phương, thực hiện các công việc nghiệp vụ khác, vụ án khác.