Hai bị cáo gây rối ở Ninh Thuận được hưởng án treo

Trong số 6 bị cáo, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Nghĩa nặng nhất là 2 năm tù. Hai bị cáo khác liên quan vụ án được hưởng án treo.

Ngày 22/8, TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ tại Ninh Hải, Ninh Thuận), Nguyễn Thị Như Hòa (43 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận), Nguyễn Hữu Thành (27 tuổi, ngụ tại TP Phan Rang - Tháp Chàm), Nguyễn Thị Lừng (40 tuổi, ngụ tại Ninh Hải, Ninh Thuận), Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (16 tuổi, ngụ tại TP Phan Rang - Tháp Chàm) và Trương Thanh Kiệt (16 tuổi, ngụ tại TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo cáo trạng của VKS TP Phan Rang - Tháp Chàm, tối 10/6, lợi dụng phản đối dự Luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, một số người quá khích đã kích động, lôi kéo nhiều người tụ tập, hò hét, chạy xe lạng lách gây ách tắc giao thông trên diện rộng tại TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khoảng 22h cùng ngày, các bị cáo đã gia nhập với đoàn người quá khích hô la hét, kéo đến khu vực ngã 5 Phủ Hà (phường Phủ Hà) chặn xe. Lực lượng chức năng đã vận động tuyên truyền nhưng đoàn người tiếp tục kéo đi trên quốc lộ 1.

Các bị cáo tiếp tục chặn xe, yêu cầu tài xế không được di chuyển. Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa cầm 1 chai xăng và quẹt ga dọa đốt xe. Sự việc làm giao thông trên quốc lộ 1 qua khu vực tê liệt.

Ngoài ra, các bị cáo còn đuổi đánh các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, ném đá vào trụ sở công an phường Phước Mỹ làm vỡ một số cửa kính. Khi một chiến sĩ công an bị tấn công gây thương tích, bị cáo Nguyễn Hữu Thành đã nằm trên nắp ca pô không cho đưa đi cấp cứu.

HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, cuộc sống của người dân. Những bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt và phạm tội lần đầu. Hành vi của các bị cáo là bộc phát, bị kích động, phạm tội riêng lẻ và không có sự chuẩn bị.

HĐXX đã tuyên bị cáo Nghĩa 2 năm tù, Lừng 1 năm tù, Hòa 9 tháng tù, Thành 8 tháng tù. Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Đoàn Phước Mỹ và Trương Thanh Kiệt 6 tháng tù treo.