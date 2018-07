Hai ca khúc Kpop phát tại World Cup: Bài lập kỷ lục, bài bị chê tơi tả

"Fake Love" của BTS vấp phải sự phản đối thì trước đó lập nhiều kỷ lục. Trong khi đó, "Power" bị đánh giá là bước tụt lùi của EXO bởi giai điệu nhàm chán.

BTS có nhiều ca khúc hay, cuồng nhiệt, trẻ trung đúng như tinh thần các trận đấu bóng trên sân cỏ. Nhưng FIFA World Cup vì lý do nào đó lại chọn ca khúc thất tình như Fake Love để đưa vào cuộc bình chọn nhằm tìm ra bài hát sẽ phát trong các trận đấu sắp tới.

Một ca khúc Hàn Quốc phát trong giải bóng lớn nhất hành tinh vốn đã gây tranh cãi, cộng thêm vấn đề nội dung, giai điệu, Fake Love càng vấp phải sự phản đối của cư dân mạng.

Nhưng, bỏ qua câu chuyện World Cup thì Fake Love là ca khúc hay, mang đậm dấu ấn của BTS, khác biệt, cá tính và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Fake Love – ca khúc lập vô số kỷ lục cho BTS

Hơn cả sự mong chờ, Fake Love mang theo kỳ vọng của công chúng Hàn Quốc với BTS - nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất thị trường quốc tế hiện nay. Về hiệu ứng, BTS đáp ứng được sự kỳ vọng đó. Bài hát ngoài đứng đầu các bảng xếp hạng trong nước còn đạt những thành tích vang dội trên thị trường quốc tế, chẳng hạn lọt top 10 Billboard Hot 100. Đến nay, BTS là nhóm nhạc Kpop duy nhất đạt đến thành tích đó.

MV Fake Love cũng đạt 217 triệu lượt xem dù mới ra mắt 2 tháng. Đương nhiên, đây cũng là kỷ lục mới chỉ có BTS thiết lập được. Xét cả thành tích nhạc số, lượt xem MV lẫn 1,7 triệu album Love Yourself: Tear được bán ra trong nửa đầu 2018 trên trang Gaon, không sai khi nói rằng BTS đã vươn lên tầm cao mới trong lần trở lại mới nhất.

Fake Love giúp BTS đạt thêm nhiều thành tích trên thị trường quốc tế.

Về âm nhạc, họ chắc chắn không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều và sự so sánh khi mà những ca khúc trước như Fire, Not Today, Mic Drop… đã rất thành công. Mong đợi quá lớn từ khán giả, kỳ vọng một sản phẩm thực sự đỉnh cao, vượt qua những bản hit cũ quả thực là áp lực không hề nhỏ với các chàng trai nhà Bighit.

Một tài khoản mạng xã hội khi review MV Fake Love đã nhận xét rằng sự bùng nổ của BTS ngày càng lớn thì mâu thuẫn thay, sự yêu thích của người này với âm nhạc của nhóm lại giảm dần. Tức, sự trở lại của BTS càng được thế giới quan tâm thì một số fan lại có xu hướng nghe lại những ca khúc cũ.

Nhưng dẫu vậy, rất nhiều ý kiến khác bày tỏ sự yêu thích cho Fake Love, và nhờ thế, bài hát mới thiết lập vô số kỷ lục. Bài hát với giai điệu hip hop và kết cấu khá giống Blood, Sweat & Tears ra mắt năm 2016, tuy nhiên, phần điệp khúc sắc sảo, dữ dội hơn. Phân đoạn này là vũ khí “sắc bén” nhất, mang đến sự hứng thú dù đây thực tế là ca khúc u buồn, thất tình.

Bài hát thúc đẩy cảm xúc của người nghe, kết hợp cảnh quay thay đổi dồn dập, vũ đạo mạnh mẽ, cuốn hút với độ chính xác được ví như máy tạo nên tổng thể một MV hấp dẫn, khiến khán giả dồn hết sự chú ý.

Fake Love - BTS Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS khiến khán phòng BBMAs như bùng nổ với màn trình diễn gây bão "Fake Love".

Power: Bước tụt lùi của EXO

Ngoài Fake Love, một ca khúc Kpop khác được phát trong World Cup, đó chính là Power của nhóm nhạc EXO. Dù chưa phải lựa chọn hoàn hảo, làm hài lòng số đông khán giả nhưng để lựa chọn giữa Power và Fake Love thì bài hát của EXO vẫn là lựa chọn phù hợp hơn cả. Ít nhất, Power không mang nội dung tình yêu não nề mà cổ vũ, động viên tinh thần.

Thực tế, Power không phải một trong số những ca khúc thành công của EXO. Thậm chí, bài hát được đánh giá là bước thụt lùi trong sự nghiệp của nhóm nhạc nhà SM bởi giai điệu quá trẻ con và tẻ nhạt nếu so với mặt bằng chung ở thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt, việc EXO tung Power sau thành công của bản hit Ko Ko Pop càng khiến công chúng thất vọng.

Không chỉ giai điệu, cả phần hình ảnh của Power cũng bị đánh giá là quá trẻ con.

Cả chất lượng lẫn thành tích, Power đều bị khán giả đánh giá là nhạt nhòa. Ca khúc này chỉ có thể duy trì thứ hạng đầu bảng trên các trang nghe nhạc Hàn Quốc trong thời gian ngắn ngủi vào buổi đêm, sau đó phải nhường lại vị trí cho Gashina của Sunmi, nam ca sĩ kỳ cựu Yoon Jong Shin, đàn em Wanna One hay đặc biệt là quán quân của Show Me The Money 6, Woo Won Jae.

Ca khúc phát hành trước Power là Ko Ko Pop có thành tích nổi bật hơn hẳn. Không chỉ giúp EXO trở thành nhóm nhạc đạt lượng người nghe trong giờ đầu tiên sau khi phát hành lớn nhất lịch sử trang Melon, bài hát còn trụ hạng top 5 trong nhiều tuần liền. Ko Ko Pop với giai điệu điện tử pha hip hop là một trong những ca khúc được yêu thích nhất năm 2017.

Nhưng thắng hay thua thì cuối cùng vẫn là Power chứ không phải Ko Ko Pop được phát tại World Cup. Trước đó, bài hát của EXO đã vượt qua đối thủ Fake Love (BTS), Mi Gente (J Balvin) và The Middle (Zedd, Maren Morris, Grey) để giành chiến thắng trong cuộc bình chọn của FIFA World Cup trên Twitter.

Điều khiến công chúng tò mò lúc này chính là phản ứng của hàng nghìn khán giả theo dõi trận đấu bóng tại sân Luzhniki (Moskva, Nga) khi hai ca khúc bất ngờ được phát sóng. Dù ủng hộ hay phản đối thì đây cũng là cơ hội để BTS và EXO càng nổi tiếng trên thị trường quốc tế.