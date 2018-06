Hai kẻ lạ mặt ném vật nổ vào trụ sở công an phường ở Sài Gòn

Camera an ninh ghi lại hình ảnh 2 kẻ lạ mặt ném vật lạ vào trong trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Cảnh sát đang giám định chất gây nổ và truy tìm 2 người trên.

Ngày 21/6, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM giám định vật liệu nổ, điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại Công an phường 12 vào chiều qua.

Hình ảnh 2 nghi can nghi ném vật gây nổ vào trụ sở công an. Ảnh: Cắt từ camera.

Sau vụ nổ, cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh quanh khu vực trụ sở công an. Theo đó, camera đã ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên che kín mặt chở nhau trên xe máy.

Khi tới trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, một người bước xuống xe, ném một vật vào bên trong rồi rời đi. Liền sau đó là tiếng nổ chát chúa.

Trước đó, chiều 20/6, tiếng nổ lớn vang lên tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, nằm trên đường Trường Chinh, khiến nhiều người giật mình. Người dân xung quanh chạy tới thì thấy một nữ công an bị thương.

Hiện trường vụ nổ tan hoang, nhiều đồ vật và mảnh vỡ văng khắp nơi. Một xe máy và tường nhà bị hư hỏng. Cảnh sát đang truy tìm 2nghi can trên.