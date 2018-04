Hai mẹ con tử vong ở tiệm cầm đồ do ngạt khí CO

Người dân mở cửa tiệm cầm đồ vào trong thì phát hiện anh Hà nguy kịch trong khi vợ và con gái 4 tuổi của anh tử vong. Công an vào cuộc điều tra, xác định các nạn nhân bị ngạt khí.

Tối 25/4, Công an tỉnh Bình Dương có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ chồng nguy kịch, vợ và con gái tử vong trong tiệm cầm đồ ở xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: Ngọc An.

Theo công an, anh Cao Hữu Hà (27 tuổi) cùng vợ là Trịnh Thị Bắc (27 tuổi) đều quê Thanh Hóa và con gái 4 tuổi Cao Thị Tường Vy thuê mặt bằng để mở tiệm kinh doanh điện thoại, cầm đồ ở xã Tân Vĩnh Hiệp.

Do mất điện nên anh Hà chạy máy phát để lấy nguồn điện sinh hoạt. Đêm 24/4, người dân phát hiện anh Hà nguy kịch trong khi vợ và con anh tử vong trong phòng ngủ, miệng sùi bọt.

Qua khám nghiệm, công an xác định các nạn nhân bị ngạt khí CO do máy phát điện thải ra. Cơ quan công an tiếp tục thu thập thông tin, điều tra vụ việc.