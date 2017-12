Hai nghi can trong vụ hỗn chiến, đốt ôtô ở Bình Định ra đầu thú

Hai trong số chục thanh niên xăm trổ đầy mình lao vào đâm chém, rồi đốt ôtô hiệu Innova ở huyện Tuy Phước (Bình Định) ra đầu thú sau 3 tháng lẩn trốn.

Sau ba tháng lẩn trốn, ngày 30/12, hai nghi can bị truy nã là Huỳnh Ngọc Tuy (24 tuổi) và Nguyễn Tấn Lộc (23 tuổi, cùng ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã ra đầu thú.

"Đây là hai thanh niên liên quan đến vụ án dùng hung khí đánh nhau, đốt ôtô Innova ba tháng trước ở huyện Tuy Phước", đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Hiện trường vụ hỗn chiến trong đêm 3/9 ở huyện Tuy Phước (Bình Định). Ảnh: H.Ly.

Theo điều tra ban đầu, vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 21h ngày 3/9. Khi đó, khoảng 30-40 thanh niên xăm trổ đầy mình mang theo dao, rựa, mã tấu, ống tuýp sắt… đến thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) giải quyết mâu thuẫn.

Họ rượt đuổi, lao vào chém nhau rồi tưới xăng châm lửa đốt ôtô hiệu Toyota Innova.

Khi xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC Bình Định đến hiện trường dập lửa, chiếc ôtô này đã bị thiêu rụi. Vụ hỗn chiến khiến hai thanh niên bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, công an xác định ôtô Innova bị cháy mang biển số 77A-02530 do Nguyễn Huy (ngụ phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn) điều khiển đến hiện trường.

Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án và khởi tố hàng chục bị can. Đồng thời phát lệnh truy nã đối với Huỳnh Ngọc Tuy, Nguyễn Tấn Lộc cùng một số nghi can khác.

Xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), nơi xảy ta trận hỗn chiến. Ảnh: Google Maps.