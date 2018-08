Hai người đàn ông bị tạt axit bỏng nặng

Đang giao nhận mặt hàng kinh doanh, hai người đàn ông bị ông Mậu sống gần nhà tạt axit, gây bỏng nặng.

Ngày 4/8, thiếu tá Lê Trường Giang, Trưởng Công an phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) thông tin về việc hai người đàn ông bị thương nặng do tạt axit.

Sáng cùng ngày, ông Phạm Xuân Hoán (67 tuổi, ở TP Thái Bình) ngủ dậy, nhận hàng vó bò từ người giao là ông Tửu (ở huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Khi ông Hoán và ông Tửu đang giao nhận hàng, ông Mậu (sống gần nhà ông Hoán) bất ngờ xuất hiện và tạt chất lỏng, nghi axit về phía họ.

Công an đến hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Khánh Linh.

Ông Hoán và ông Tửu được người dân đưa đi cấp cứu. Theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thái Bình, khi nhập viện, hai nạn nhân vẫn tỉnh táo sau đó rơi vào trạng thái hôn mê, tiên lượng tình trạng xấu. Riêng ông Tửu, bác sĩ chẩn đoán không thể cứu chữa đôi mắt.

Nhận tin báo, Công an TP Thái Bình đã có mặt ở hiện trường để điều tra, làm rõ. Trưa cùng ngày, nghi can Mậu đã bị công an tạm giữ.

Bước đầu, công an ghi nhận, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ ghen tuông tình ái. Công an TP Thái Bình đang làm rõ vụ việc.