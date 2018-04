Hai nhóm hẹn nhau hỗn chiến, một người bị bắn trọng thương

Công an triệu tập 7 thanh niên và thu giữ 2 khẩu súng vì liên quan đến vụ bắn nhau khiến một người trọng thương 4 ngày trước.

Sáng 12/4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang làm báo gửi Công an tỉnh và chuyển hồ sơ để điều tra theo thẩm quyền vụ 2 nhóm bắn nhau tại xã Ea Tam, khiến một thanh niên bị trọng thương. Nạn nhân là Lê Anh Việt, 32 tuổi, trú xã Ea Tam.

Liên quan đến vụ bắn nhau, Công an huyện Krông Năng đã triệu tập 7 nghi can lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân. Công an xác định được 2 nghi can sử dụng súng bắn anh Việt là Triệu Văn Thống (27 tuổi) và một người tên Vinh (28 tuổi, cùng trú xã Ea Tam).

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 2 khẩu súng tự chế dạng súng hoa cải, súng kíp được cho là hung khí gây án.

Anh Việt nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Quý.

Trước đó, tối 8/4, hai nhóm thanh niên cùng trú xã Ea Tam chat với nhau trên mạng xã hội Facebook rồi xảy ra xích mích. Hai nhóm hẹn nhau ra khu vực ngã ba Phúc Hòe (xã Ea Tam) để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh niên trú buôn Trăp (xã Ea Tam) có 7 người đến điểm hẹn đứng đợi sẵn và chuẩn bị nhiều hung khí, trong đó có 2 khẩu súng. Khi nhóm còn lại đến nơi, Việt đứng ra dàn xếp, giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, vừa đến nơi, Việt bất ngờ đánh một người trong nhóm ở buôn Trăp.

Thấy vậy, Thống và Vinh dùng súng bắn hai phát đạn về phía Việt. Trúng đạn, Việt bỏ chạy, hai nhóm tự giải tán.

Nhiều mảnh đạn được lấy ra từ người nạn nhân. Ảnh: Minh Quý.

Nạn nhân sau đó được người nhà đưa lên Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) cấp cứu trong tình trạng bị trúng đạn ở vùng đùi, bẹn, thủng ruột.

Theo lời kể của Việt, tối 8/4, khi ăn tiệc tại nhà một người bạn thì nghe thông tin 2 nhóm thanh niên xích mích, hẹn đánh nhau. Việt cùng một số người đến hiện trường với mục đích “dàn xếp” sự việc.

“Khi đến nơi, một thanh niên chạy về hướng mình nên tôi đánh người này một cái. Ngay lập tức có người giương súng bắn khiến tôi bị thương”, Việt kể.