Hai nhóm thanh niên chuẩn bị hàng chục mã tấu thanh toán nhau

Công an TP Bảo Lộc trấn áp, thu giữ hàng chục mã tấu, dao, kiếm của hai nhóm thanh niên chuẩn bị thanh toán nhau.

Chiều 26/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang triệu tập một số thanh niên để làm rõ việc chuẩn bị mã tấu, dao thanh toán nhau trong đêm.

Trước đó, tối 25/8, nhận được tin báo của người dân, tại đường Lê Văn Tám (phường 2, TP Bảo Lộc), có hàng chục thanh niên chuẩn bị mã tấu, dao mác, gậy gộc để thanh toán nhau gây mất an ninh trật tự.

Số hung khí công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Minh Lộc.

Công an TP Bảo Lộc huy động lực lượng phối hợp lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng công an phường 2 tổ chức trấn áp, can thiệp trước khi hai nhóm hỗn chiến.

Tại hiện trường, Công an TP.Bảo Lộc đã thu giữ hàng chục mã tấu, dao mác… do 2 nhóm chuẩn bị sẵn để thanh toán nhau.

Phường 2, nơi hai nhóm thanh niên hẹn chém nhau. Ảnh: Google Maps.