Hai thanh niên phá két sắt trộm 800 triệu đồng

Hai nghi can ở Long Xuyên (An Giang) đột nhập vào nhà dân trộm két sắt mang ra ngoài đục phá, lấy tiền vàng và USD trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Chiều 12/7, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (25 tuổi) và Lê Văn Phương (24 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Cả 2 cùng ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.T.

Theo hồ sơ, hơn 2 tuần trước, một người phụ nữ tại phường Mỹ Long đến Công an trình báo bị kẻ gian phá khóa cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Kẻ trộm đã lấy đi két sắt bên trong có 430 triệu đồng, 2.000USD cùng nhiều nữ trang và tài sản khác, tổng giá trị khoảng 830 triệu đồng.

Sau gần một tuần điều tra, cảnh sát bắt giữ Nam và Phương. Khám xét nơi ở của Nam, cảnh sát thu giữ tài sản của nạn nhân báo bị mất trộm cùng nhiều hung khí nguy hiểm.

Két sắt được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: T.T.

Nam khai nhận, rạng sáng 25/6, nghi can này chạy xe máy rủ Phương đi ăn trộm. Khi đến phường Mỹ Long, Nam dùng bình gas và xà beng phá cửa đột nhập vào nhà nạn nhân.

Cả hai lấy két sắt chở về nhà Nam cất giấu. Sau khi dùng búa đục két sắt lấy tài sản chia cho Phương, Nam chở két sắt ném xuống sông.

Phường Mỹ Long, nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: Google Maps.