Hai thanh niên trộm túi xách của nữ đại tá công an

Cả hai thừa nhận trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy.

Ngày 14/9, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Thanh Sang (21 tuổi) và Trương Ngô Thanh Quân (25 tuổi, cùng ngụ phường 2, TP Bạc Liêu) về hành vi Trộm cắp tài sản. Nạn nhân vụ trộm là một nữ đại tá đang công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu.

Chiều ngày 10/9, đại tá V.T.B. dừng xe máy ở phường 1 (TP Bạc Liêu) để vào tiệm mua đồ. Quân và Sang thấy người phụ nữ không để ý nên một trong hai tên đã trộm chiếc túi xách của bà B. rồi bỏ trốn.

Quân (trái) và Sang đã bị khởi tố. Ảnh công an cung cấp.

Bà B. sau đó báo Công an TP Bạc Liêu và nói rằng chiếc túi có chứa điện thoại di động cùng khoảng một triệu đồng, 2 thẻ ATM, nhiều giấy tờ tùy thân.

Trinh sát đã bắt được hai nghi can vào trưa 11/9. Cả hai thừa nhận trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy.

Cảnh sát đã thu hồi được giấy tờ tùy thân và thẻ ATM của nữ đại tá.