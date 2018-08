Hai thành viên S.H.I.E.L.D gần như chắc chắn sống sót sau ‘Avengers 4’

Bản danh sách diễn viên của “Spider-Man: Far from Home” (2019) có lẽ đã hé lộ số phận của Nick Fury và Maria Hill sau trận đại chiến ở “Avengers 4” (2019).

Theo trang Vulture, Samuel L. Jackson và Cobie Smulders sẽ xuất hiện trong bộ phim riêng thứ hai về Người Nhện (Tom Holland) do Marvel Studios và Sony hợp tác sản xuất. Mang tựa đề Spider-Man: Far from Home, tác phẩm lấy xuất phát điểm thời gian chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đoạn kết của Avengers 4.

Thông tin có lẽ đã làm lộ số phận của Nick Fury và Maria Hill - hai nhân vật cộm cán của tổ chức S.H.I.E.L.D. ở MCU - sau đoạn kết của bom tấn 2019.

Trừ phi họ xuất hiện ở một trường đoạn hồi tưởng nào đó, bộ đôi gần như chắc chắn sẽ sống sót sau trận đại chiến giữa các siêu anh hùng và Thanos (Josh Brolin).

Nick Fury và Maria Hill sẽ trở lại ở Spider-Man: Far from Home. Ảnh: Disney.

Nick Fury và Maria Hill lần đầu xuất hiện ở MCU trong lần lượt Iron Man (2008) và The Avengers (2012). Bộ đôi mới trở lại ở đoạn phim after-credits của Avengers: Infinity War, và cùng bị tan biến sau cái búng tay định mệnh của Thanos. Tuy nhiên, trước khi biến mất, thủ lĩnh chột mắt của S.H.I.E.L.D. đã kịp gửi tin nhắn khẩn cấp cho nữ hùng Captain Marvel (Brie Larson).

Theo thông tin ban đầu, Spider-Man: Far from Home dự kiến đưa nhân vật Peter Parker / Spider-Man tới một chuyến phiêu lưu tại London, Anh.

Đối thủ của cậu là Mysterio - nhân vật phản diện do Jake Gyllenhaal đảm nhận. Ngoài ra, tác phẩm còn xoáy sâu vào tâm lý của siêu anh hùng nhả tơ sau những mất mát ở Avengers: Infinity War và Avengers 4.

Trên trang ComingSoon, Tom Holland mới đây còn xác nhận rằng kịch bản cho bộ phim riêng thứ ba về Người Nhện cũng đang được Marvel Studios phát triển. Tuy nhiên, thời điểm khởi chiếu của tập ba là chưa rõ.

Spider-Man: Far from Home do đạo diễn Jon Watts thực hiện. Phim dự kiến khởi chiếu từ tháng 7/2019.