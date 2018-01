Hai tướng công an khắc tinh của tội phạm nghỉ hưu

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn thuộc Cục cảnh sát hình sự và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) - nghỉ hưu.

Chiều 3/1 tại Hà Nội, Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí cho thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47).

Đây là 2 tướng lĩnh đã ghi dấu ấn với nhiều lần trực tiếp điều tra, khám phá nhanh các chuyên án về hình sự, cũng như triệt phá nhiều đường dây ma túy số lượng lớn.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (bìa trái) và thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Trước khi nghỉ hưu, 2 ông cũng truy bắt thành công 2 tử tù trốn trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Theo quy định, 2 ông bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/9/2017, tuy nhiên vì 2 ông là Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) nên Bộ trưởng Bộ Công an có ý kiến để 2 vị này tiếp tục công tác, chờ bổ nhiệm cục trưởng thay thế.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ông tốt nghiệp khóa D7 Học viện An ninh.

Ông từng làm Trưởng công an quận Cầu Giấy, công tác tại Phòng cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và nổi tiếng nhất là những ngày làm ở Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trong lần tham gia đánh án.

Ông Tiến đã phá thành công nhiều vụ án nhức nhối, đặc biệt là các vụ thảm sát tàn bạo như vụ Tẩn Táo Lở ở Lào Cai, vụ thảm sát cả gia đình ở Bình Phước, vụ Doãn Trung Dũng sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh, vụ Trần Trung Hùng ở Kon Tum dùng súng AK và K59, lựu đạn để cố thủ chống lại lực lượng truy bắt… và hàng loạt trọng án khác.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1957 ở Đan Phượng, Hà Nội. Ông có 43 năm công tác trong lực lượng công an, 20 năm công tác trong lực lượng cảnh sát ĐTTP về ma túy.

Trong thời gian công tác, ông Tuấn cùng lực lượng cảnh sát ma túy đã triệt phá hàng trăm đường dây hoạt động buôn bán lên đến hàng nghìn bánh heroin, hàng tấn thuốc phiện cũng đã bị bóc gỡ.

Điển hình như vụ Nguyễn Văn Tám, vụ Nguyễn Đức Lượng, vụ Trịnh Nguyên Thủy, vụ Cao Thị Lan cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Thanh Nhàn (Hà Nội)...

Ông cũng chỉ huy chuyên án 096N phá dỡ đường dây vận chuyển 25.000 bánh heroin và hàng chục kg ma túy “đá” từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đưa đi các nước tiêu thụ....

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Trước khi nghỉ hưu, hai ông đã trực tiếp chỉ huy việc truy bắt 2 tử tù trốn trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Ông Tuấn từng chia sẻ, quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy, ông luôn phải chịu nhiều áp lực từ sự mua chuộc, hối lộ của kẻ xấu, sự khủng bố của bọn tội phạm, thậm chí đe dọa đến sự an toàn của bản thân và gia đình.

Nhiều lần ông Tuấn cũng đối mặt với tội phạm, ở lằn ranh sinh tử nhưng vẫn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Tổng cục cảnh sát cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kiêm nhiệm chức vụ Cục trưởng cục C45 và C47.

Theo đó, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát kiêm nhiệm Cục trưởng C45.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát kiêm nhiệm Cục trưởng C47.