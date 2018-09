Hai vợ chồng bị đâm trọng thương, cướp hụt 90 triệu đồng

Chị An cùng chồng giằng co túi xách chứa 90 triệu với 2 tên cướp thì bị chúng sử dụng hung khí tấn công...

Ngày 16/9, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera tại khu vực đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú để làm rõ vụ 2 vợ chồng bị 2 kẻ cướp tài sản đâm trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/9, chị Nguyễn Thị An (35 tuổi) đeo túi xách chứa 90 triệu đồng tiền mặt từ nhà bước ra đường để lên ôtô thì bất ngờ có 2 tên đi trên một xe gắn máy áp sát giật chiếc giỏ xách của chị An.

Chị An nhanh tay giằng lại túi xách khiến 2 tên cướp loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Chị An tri hô. Lúc này chồng chị từ trong xe bung cửa ra giúp vợ giữ túi xách thì bất ngờ bị một trong 2 tên sử dụng hung khí đâm vào vùng hông. Chị An cũng bị đâm bị thương ở tay.

Sau khi không cướp được tài sản, 2 tên cướp lên xe tẩu thoát. Chị An và chồng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.