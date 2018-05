Hàng chục người thiệt mạng vì nút Start - Stop trên ôtô

Ít nhất 28 người được cho là đã thiệt mạng tại Mỹ do nút đề nổ không cần chìa khóa Start – Stop. Tai nạn xảy ra khi những người này quên không tắt động cơ.

Hệ thống khởi động xe không cần chìa khóa ngày càng thông dụng nhưng cũng gây nhiều thảm kịch trong các tình huống nhất định.

Tờ New York Times (NYT) cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng tại Mỹ do hít phải carbon monoxide (CO) từ xe thải ra. Ít nhất 45 người bị thương và một số người liệt não cũng vì nguyên nhân này.

Hệ thống khởi động xe không cần chìa có mặt trên một nửa mẫu xe mới bán ra thị trường Mỹ hiện nay. Tuy tiện lợi nhưng nút chức năng này là sát thủ thầm lặng nếu người lái quên tắt động cơ khi đỗ xe trong gara.

Nút khởi động xe không cần chìa là "sát thủ thầm lặng".

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra nhất là với mẫu xe nổ êm không gây tiếng động. Nếu gara thông với ngôi nhà đóng kín, khí thải phát ra từ xe sẽ đầu độc mọi người trong căn nhà.

Mặc dù số thương vong ngày càng tăng, hầu hết hãng xe đều không có biện pháp an toàn nào giúp ngăn chặn xe thải ra CO trong hoàn cảnh không mong muốn.

Nhiều người quên tắt máy khi vào nhà do xe nổ quá êm.

Hiệp hội Kỹ sư Ôtô Mỹ (SAE) từng kêu gọi trang bị cho hệ thống khởi động xe không chìa khả năng cảnh báo chủ xe khi xe vẫn đang chạy nhưng không được hưởng ứng.

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng đưa ra quy định mới yêu cầu sự thay đổi tương tự nhưng nhiều hãng xe vẫn làm ngơ.

Một số mẫu xe mới của Ford được trang bị tính năng tự tắt động cơ.

Tuy nhiên, một số mẫu xe mới của Ford có khả năng tự tắt động cơ nếu xe nổ máy đứng yên tại chỗ 30 phút và chìa khóa không có trong xe.

Sở dĩ các hãng xe không muốn thêm tính an toàn này vì nó có thể khiến họ mất khoảng 500.000 USD mỗi năm.