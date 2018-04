Hãng hàng không Việt nào giữ kỷ lục chậm chuyến?

Theo Cục Hàng Không, Vietjet Air có số chuyến bay bị chậm nhiều nhất quý I/2018, với gần 5.000 chuyến, tương đương 6 chuyến thì có một chuyến chậm. Tỷ lệ này ở Jestar là 5:1.

Theo báo cáo tổng hợp tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam quý I/2018 do Cục Hàng không công bố, Vietjet Air tiếp tục là hãng có số chuyến bay bị chậm giờ nhiều nhất thị trường.

Cụ thể, trong quý I, Vietjet Air thực hiện tổng cộng 29.261 chuyến bay, thì chậm giờ cất cánh 4.844 chuyến, tỷ lệ là 16,6%. Trong đó, lý do chủ yếu khiến hãng phải lùi giờ bay là tàu bay về muộn, chiếm 3.667 chuyến bị chậm.

Với Vietnam Airlines, tỷ lệ chậm chuyến của hãng là 9,8% với 3.183 chuyến bị chậm giờ trong tổng số 32.504 chuyến hãng đã thực hiện. Tàu bay về muộn cũng là nguyên nhân chính dẫn tới chậm chuyến của Vietnam Airlines với 1.516 chuyến gặp sự cố này.

Jetstar Pacific là hãng có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất khi 21,1% chuyến bay của hãng không thể cất cánh đúng giờ. Hãng đã thực hiện 8.985 chuyến bay trong quý I, trong đó có 1.898 chuyến bị chậm giờ.

VASCO thực hiện 3.415 chuyến bay trong quý I, tỷ lệ chậm chuyến là 2,3% với số chuyến bị chậm là 79 chuyến.

Ngoài nguyên nhân lớn nhất là tàu bay về muộn, những nguyên nhân phổ biến khác gây chậm chuyến trong quý I lần lượt là do hãng hàng không, do trang thiết bị tại Cảng hàng không và do đơn vị quản lý, điều hành bay. Lý do thời tiết mà các hãng thường đưa ra chỉ chiếm 2,1% số chuyến bay bị chậm chuyến.

Về huỷ chuyến, VASCO là hãng bay huỷ nhiều chuyến nhất với 69 chuyến, kế đến là Jetstar Pacific với 60 chuyến, Vietnam Airlines với 52 chuyến và thấp nhất là Vietjet Air với 28 chuyến.