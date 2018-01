Hàng loạt hit Vpop được tái hiện trên sân khấu lễ trao giải ZMA 2017

Tiếp nối chương trình là bản mash up Đến với nhau đi, Yêu là Tha Thu (Only C) và Ngồi hát đỡ buồn (Trúc Nhân) do các diễn viên của series Glee thể hiện. Trong ảnh là bộ ba gồm Thái Trinh, Dũng Khánh và Lynk Lee.