Hàng loạt kiểm lâm bị kỷ luật vì để 'chảy máu' rừng

Một loạt cán bộ kiểm lâm, nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại Gia Lai bị kiểm điểm và kỷ luật khiển trách vì để xảy ra phá rừng.

Ngày 13/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm, nhân viên bảo vệ rừng, vì để xảy ra tình trạng phá rừng tại rừng phòng hộ Ia Ly (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh).

Đầu năm 2018, cơ quan chức năng phát hiện tại tiểu khu 226 (BQL rừng phòng hộ Ia Ly, xã Ia Kreng) xảy ra phá rừng. Khối lượng gỗ thiệt hại hơn 68 m3. Công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt người phá rừng.

Hiện trường một vụ phá rừng tại huyện Chư Păh.

Cuối năm 2017, cơ quan chức năng cũng phát hiện tại các tiểu khu 221, 225 và 227 (BQL rừng phòng hộ Ia Ly) xảy ra phá rừng, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 96 m3.

Công an huyện Chư Păh đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Lê Công Hoàng (phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) về tội Vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, có 17 người khác liên quan do không đủ cơ sở xử lý hình sự nên công an đã chuyển hồ sơ sang Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai để xử lý hành chính.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan ban ngành huyện Chư Păh tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Sau kiểm tra, tập thể Phòng NN&PTNT huyện Chư Păh, tập thể UBND xã Ia Kreng bị phê bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước UBND huyện.