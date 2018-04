Hàng loạt MV đình đám trên YouTube bị hack, đổi tên và xóa sổ

Đã có khoảng 124 MV bị hack, "nạn nhân" là những tên tuổi như Fonsi, Maroon 5, Shakira, Selena Gomez, Drake, Naughty Boy...

Bài hát Despacito hơn 5 tỷ lượt view của ca sĩ Luis Fonsi vừa bị nhóm Hacker By Prosox xoá khỏi Youtube. Nhóm hacker này bị cho đã xâm nhập và đổi tên hàng loạt ca khúc nổi tiếng hàng trăm triệu lượt xem.

Nạn nhân lớn nhất của vụ hack này là MV 5 tỷ lượt xem Despacito. Ban đầu MV này bị đổi tên thành "Hacked by prosox & kuroi'sh & shade & akashi it & kiraroot & xepher & senpaiweb & misao...", ảnh bìa bị thay bằng một nhóm người áo đỏ, đeo mặt nạ và cầm súng.

Bìa MV Despacito bị thay đổi bằng hình ảnh một nhóm người đeo mặt nạ.

Sau đó ít phút, video này đã biến mất khỏi tài khoản YouTube.

Việc Despacito bị xoá khỏi YouTube đã khiến MV "See you again" của Wiz Khalifa vươn lên vị trí thứ nhất với 3,4 tỷ lượt xem. MV Despacito đăng tải lần đầu tiên vào ngày 12/1/2017.

Despacito là MV nhiều lượt xem nhất trên Youtube, phá vỡ nhiều kỷ lục âm nhạc. Đây cũng là bài hát đứng số 1 trên các bảng xếp hạng trong thời gian lâu nhất, 16 tuần liên tiếp tại Mỹ. Đứng thứ nhì là See you again - Charlie Puth ft Wiz Khalifa với 3,5 tỷ, Shape of you - Ed Sheeran, Gangnam Style - Psy và Uptown Funk - Bruno Mars lần lượt đứng sau với 3,5, 3,4 và 3,1 tỷ.

Rất nhiều MV ca nhạc nổi tiếng đã bị xâm nhập và đổi tên, thậm chí xóa bỏ. Ảnh: Chụp màn hình.

Sự việc đang gây rúng động mạng xã hội toàn cầu. Trên Reddit hiện có một chủ đề nóng được tạo ra để cập nhật danh sách các "nạn nhân" tương tự Despacito. Hầu hết MV bị "triệt hạ" đều thuộc mạng lưới của VEVO, nhiều khả năng đối tác lớn này của YouTube đang gặp vấn đề về bảo mật tài khoản.

Theo phỏng đoán của The Independent, nhiều khả năng thủ phạm Kuroi’Sh là người Palestin, dựa vào dòng chữ "Free Palestin" được ghi trong phần mô tả bên dưới những MV bị hack. Kuroi'SH cũng được cho là thủ phạm đã đột nhập một trong những tên miền của NASA vào cuối tháng 10/2015, theo Zataz.

VEVO và YouTube hiện chưa có phản hồi về vụ việc.