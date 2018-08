Hàng nghìn học sinh Nghệ An chưa thể tựu trường vì lũ lụt chia cắt

Lũ rút, nhiều trường học ở huyện miền núi Nghệ An ngập trong bùn đất khổng lồ, cơ sở vật chất bị hư hỏng, việc tựu trường cũng phải hoãn để chờ dọn dẹp.

Công tác khắc phục mưa lũ ở Nghệ An trước ngày khai giảng năm học mới Nhiều điểm trường ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Theo kế hoạch, ngày 20/8 học sinh cả nước bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tựu trường. Tuy nhiên, nhiều điểm trường ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra nên chưa đến trường.

Huyện Kỳ Sơn là địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ ở Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn, cho biết tính đến ngày 20/8, có 7 trường học và trụ sở phòng giáo dục huyện bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng, thiệt hại ban đầu trên 3,5 tỷ đồng.

Các trường học này đều ngập ngụa bùn đất cao 0,5-2 m. Nhà trường và phụ huynh đang cùng khắc phục hậu quả để chuẩn bị cho năm học mới. Trường tiểu học thị trấn Mường Xén và trường mầm non thị trấn Mường Xén bị ngập sâu gần 2 m, nhiều cơ sở vật chất bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng hoàn toàn. Hiện nhà trường cùng phụ huynh chung tay thu dọn bùn đất.

Một số trường học ở các xã Mường Ải, Mường Típ, Mỹ Lý… (huyện Kỳ Sơn) cũng bị ngập sâu trong nước.

Nhà trường và phụ huynh dọn dẹp khắc phục mưa lũ ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: P.H.

Tại huyện Tương Dương, đến sáng nay (20/8), nhiều điểm trường vẫn đang bị cô lập như điểm trường Phiêng Luống, Na Lật, Huồi Cỏ (xã Nhôn Mai), Na Ngân, Na Ko (xã Nga My), bản Cộc, bản Tạt (xã Yên Thắng).

Theo ông Kha Văn Lập - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương, mưa lũ đã tàn phá rất nhiều trường học ở địa phương, các trường đang phối hợp với chính quyền địa phương khắc hậu quả do bão lũ gây ra. Phòng yêu cầu các trường ngập lụt không cho học sinh đến lớp.

Tại trường THCS Dân tộc nội trú huyện Con Cuông, mặc dù đã huy động công an, bộ đội, giáo viên và phụ huynh trong toàn ngành để dọn dẹp, khắc phục lũ ngập, đến sáng trưa 20/8 vẫn chưa hoàn thành. Điểm trường trường tiểu học xã Bồng Khê và trường tiểu học xã Mậu Đức bị ngập nghiêm trọng. Bàn ghế, đồ dùng học sinh, thiết bị dạy học của giáo viên bị hư hỏng do ngập nước, vì vậy học sinh chưa thể tựu trường theo kế hoạch.

Giáo viên trường PTDT nội trú - THCS Con Cuông lội nước vớt vát đồ đạc.

Ông Nguyễn Đình Nhung, hiệu trưởng nhà trường, cho hay trường cho các học sinh vào học từ ngày 5/8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên việc ổn định trường lớp của các em rất khó khăn, nhất là với hơn 300 học sinh ở nội trú.

Cũng theo ông Nhung, thống kê ban đầu có khoảng 70% vật dụng dành cho các phòng nội trú đã bị hư hỏng hoàn toàn. Bên cạnh đó, các phòng học, phòng chức năng của nhà trường cũng bị thiệt hại do ngập sâu trong bùn... Dự kiến ngày 27/8, nhà trường bắt đầu học theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Ông Lê Thanh An, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, cho biết huyện đang tập trung dọn dẹp vệ sinh, bổ sung các vật dụng bị nước cuốn trôi, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng 20/8, theo lịch, tất cả học sinh ở các cấp học đã bắt đầu tựu trường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ nên chỉ khoảng 2/3 các trường ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông có thể tựu trường đúng theo kế hoạch.

Theo kế hoạch năm học, trong năm học này, bậc THCS và bậc THPT có ít nhất 37 tuần thực học trong năm học và ngày bắt đầu học kỳ I là ngày 27/8. Các bậc học còn lại, sẽ có từ 32-35 tuần và ngày bắt đầu học kỳ I được tính từ ngày 05/9/2018.