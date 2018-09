Hàng trăm cảnh sát bảo vệ lễ đón đội tuyển Olympic Việt Nam

Cảnh sát dẫn đoàn và hàng trăm công an được huy động để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông suốt lễ đón đội tuyển Olympic Việt Nam về nước.

Sáng 2/9, Công an Hà Nội tung lực lượng gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt lễ đón đội tuyển Olympic Việt Nam về nước.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng cảnh sát dẫn đoàn, điều khiển môtô đặc chủng phân khối lớn tham gia hành trình dẫn đội tuyển từ sân bay Nội Bài vào khu vực trung tâm thành phố.

Lực lượng công an bảo vệ trước nhà ga sân bay Nội Bài. Ảnh: Duy Anh.

Ngoài ra, các đội Cảnh sát giao thông phụ trách quận Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh và Sóc Sơn lập hàng chục chốt bảo vệ, phân làn dọc những tuyến đường có xe chở cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển đi qua.

Cơ quan chức năng đã chuẩn bị 3 phương án để dẫn ôtô chở đội tuyển Olympic rời sân bay Nội Bài để về trung tâm Hà Nội.

Tùy tình hình cụ thể, các phương án di chuyển sẽ được quyết định theo hướng qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long để đến sân vận động Mỹ Đình.

Cảnh sát cơ động đặc nhiệm giữ trật tự dọc các tuyến đường từ sân bay về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Thế Sơn.

Chuyến bay chở đội tuyển Olympic dự kiến hơn 14h mới đáp xuống Nội Bài. Tuy nhiên, phóng viên Zing.vn ghi nhận, từ sớm 2/9, nhiều đơn vị công an đã được huy động làm nhiệm vụ trong và ngoài khu vực sân bay.

Trong đó, khoảng 50 cảnh sát mặc sắc phục được bố trí ở sảnh VIP C5 nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài.

Nữ cổ động viên háo hức chờ đón đội tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

Lực lượng công an cũng lập nhiều chốt chặn ven cao tốc Thăng Long - Nội Bài Một cảnh sát làm nhiệm vụ cho biết trong trường hợp cần thiết, các đơn vị sẽ có phương án đưa cầu thủ đi theo lộ trình thích hợp.

Trước đó, từ khoảng 10h, hàng trăm cổ động viên bắt đầu tụ tập xung quanh nơi chuyến bay các tuyển thủ hạ cánh.

Nhiều phóng viên nước ngoài cũng có mặt tại sân bay để đưa tin không khí đón cầu thủ của người hâm mộ Việt Nam.