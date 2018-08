Hani và EXID đọ sắc cùng các sao Vpop trong đêm nhạc ở Sài Gòn

Theo dự kiến, Soobin Hoàng Sơn sẽ có màn song ca ca khúc Đẹp nhất là em cùng Ji Yeon (T-Ara) trong đêm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Hàn Quốc đột ngột hủy bỏ lịch trình vì lý do sức khỏe. Vì vậy, nam ca sĩ gốc Hà Nội đã trình bày bản hit Xin đừng lặng im và ca khúc mới I Know You Know. Anh cũng gửi lời hỏi thăm và chúc Ji Yeon sớm khỏe lại để tới Việt Nam biểu diễn vào lần tới.