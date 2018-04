Harry Kane bị tài khoản Twitter FA Cup chế nhạo

Sau trận thua ngược trước Manchester United, tiền đạo Harry Kane của Tottenham đã trở thành tâm điểm của những lời chế nhạo trên Twitter, mà người châm ngòi lại là tài khoản chính.

Highlights: Sanchez nổ súng, MU ngược dòng đánh bại Tottenham Tottenham vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng sớm của Dele Alli, nhưng sự tỏa sáng kịp thời của Sanchez và Herrera giúp MU có chiến thắng 2-1 để tiến vào chung kết cúp FA.

Chỉ vài phút sau khi MU có chiến thắng 2-1 trên sân Wembley trước Tottenham, tài khoản chính thức của FA Cup đã ngay lập tức cập nhật một tweet với thông điệp: "What is in your pocket, Chris" (Có gì trong túi vậy?) kèm theo một video của hậu vệ Chris Smalling trả lời: "Harry Kane". Đây được coi là lời chế giễu nhắm trực tiếp tới tiền đạo số 1 của Spurs khi Kane bị hàng phòng ngự của MU khóa chặt trong suốt 90 phút thi đấu.

Bài đăng này sau đó đã được retweet (chia sẻ) tới hơn 20.000 lần, nhanh chóng gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ với đầy đủ trạng thái hỉ nộ ái ố. Harry Kane, người trong cuộc, dĩ nhiên trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích và chế nhạo mặc dù anh vừa mới trở lại sau chấn thương mắt cá chân cách đây không lâu.

Harry Kane bị Smalling khóa chặt trong trận bán kết FA Cup mới đây.

Động thái này của tài khoản twitter FA Cup - giải đấu truyền thống lâu đời bậc nhất nước Anh - được nhiều người đánh giá là không phù hợp bởi chưa đầy 2 tháng nữa, Harry Kane sẽ đeo chiếc băng thủ quân để cùng các ĐTQG Anh hành quân đến nước Nga thi đấu tại vòng chung kết World Cup 2018.

Trước đó, Harry Kane cũng đã phải nhận không ít những lời mỉa mai từ các đồng đội, các chuyên gia phân tích, cựu cầu thủ và thậm chí là từ người hâm mộ sau trận gặp Stoke City tại vòng 33 Ngoại hạng Anh. Cụ thể, phút thứ 52 của trận đấu, trọng tài đã công nhận bàn thắng của Tottenham được ghi bởi Christian Eriksen, nhưng Harry Kane một mực khẳng định đó là bàn thắng của mình khi bóng đã chạm vai anh trước khi lăn vào lưới đội chủ nhà.

Kane thậm chí còn mang con gái ra để thề thốt và năn nỉ các chuyên gia đòi lại công bằng cho anh. Nguyên nhân của phản ứng mạnh mẽ này một phần là bởi tiền đạo người Anh đang chiến đấu rất quyết liệt với Mohamed Salah của Liverpool trong cuộc đua giành ngôi vị vua phá lưới tại Premier League năm nay.

Tiền đạo người Anh phải hứng chịu vô vàn lời chỉ trích, mỉa mai.

Với những rùm beng kể trên, HLV Tottenham Mauricio Pochettino tiết lộ rằng Kane đã cảm thấy bị tổn thương khi đọc được những lời chỉ trích và nhạo báng anh trên Twitter, góp phần khiến cho người hâm mộ có những phản ứng tiêu cực dành cho bản thân Kane cùng đội bóng chủ quản.

Sau trận thua ngược của Tottenham trước MU, thêm một nhân vật nữa có thể phải "muối mặt" trong câu chuyện này. Ông Gareth Southgate, HLV đội tuyển Tam Sư cũng đã có mặt tại Wembley để theo dõi trận bán kết đầu tiên FA Cup, chính là người đã thẳng tay gạch tên Smalling ra khỏi danh sách ĐTQG với lý do không phù hợp với lối đá của ông. Kết cục, cầu thủ bị ông hắt hủi đã chốt chặt tiền đạo số 1 nước Anh trong suốt thời gian thi đấu.