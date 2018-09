Haruki Murakami xin rút khỏi danh sách đề cử giải Nobel Văn chương mới

Nhà văn Haruki Murakami đã đề nghị xin rút khỏi danh sách đề cử cho giải The New Academy vốn đang được công chúng chú ý, để tập trung cho sáng tác.

Thông tin trên được đăng tải chính thức trên trang báo điện tử quốc tế NHK World trực thuộc Đài NHK - kênh phát thanh và truyền hình lớn nhất Nhật Bản.

Giải văn chương The New Academy (Den Nya Akademien - litteraturpriset 2018) được xem là giải thưởng thay thế cho Nobel văn chương truyền thống đang bị tạm hoãn trong năm 2018 vì bê bối tình dục liên quan đến chồng của một thành viên Viện Hàn lâm Văn học trước đó.

Tổ chức phi lợi nhuận, độc lập về chính trị và tài chính này mới được thành lập từ tháng 7 năm nay bởi cộng đồng gồm hơn 100 nhà văn, nhà báo, diễn viên, nghệ sĩ và các thủ thư Thụy Điển.

Giải thưởng mới cũng có tiêu chí trao giải hoàn toàn khác so với giải Nobel chính thức khi muốn lựa chọn ra một nhà văn có những tác phẩm hư cấu chạm đến câu chuyện của nhân loại, thay vì trao cho một người viết được tác phẩm có lý tưởng xuất sắc nhất.

Vào cuối tháng 08/2018 ban tổ chức của giải đã công bố tên tuổi bốn tác giả đứng đầu theo kết quả bình chọn của độc giả toàn thế giới từ danh sách đề cử ban đầu gồm 47 người. Theo đó Haruki Murakami (Nhật Bản), Neil Gaiman (Anh), Kim Thúy (người Canada gốc Việt) và Maryse Condé (đảo Guadeloupe thuộc Pháp) sẽ cùng cạnh tranh trong vòng đánh giá chuyên môn cuối cùng của ban giám khảo gồm 4 thành viên là những nhân vật có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xuất bản văn học cũng như thư viện.

Thông tin giới thiệu về Haruki Murakami đã bị ẩn đi trên trang The New Academy.

Tuy nhiên hiện nay trên trang thông tin chính thức của giải The New Academy đã không còn để thông tin giới thiệu về Murakami, thay vào đó là thông báo của ban tổ chức về việc nhà văn người Nhật bày tỏ lòng biết ơn với việc đã được lựa chọn vào danh sách bốn người, tuy nhiên ông muốn tập trung vào việc sáng tác của mình, tránh xa sự chú ý của giới truyền truyền thông và có nguyện vọng xin được rút khỏi giải.

Là một tác giả có sách bán chạy và được ưa chuộng hạng nhất thế giới, Haruki Murakami luôn là một cái tên thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ. Lần xuất hiện trực tiếp trên báo chí quốc tế gần đây nhất của ông là vào cuối tháng 8 vừa qua với một bài trả lời phỏng vấn The New Yorker về truyện ngắn Hang gió (The Wind Cave) được trích từ tiểu thuyết Giết kẻ chỉ huy (Killing Commendatore) sắp ra mắt độc giả Mỹ sau khi xuất bản lần đầu năm 2017 ở Nhật.

Trước đó Murakami cũng có một bài chia sẻ gửi đến độc giả Nhật qua nhật báo Mainichi Shimbun về kết quả hành quyết các tử tù trong vụ tấn công ga tàu điện ngầm ở Tokyo bằng khí độc sarin năm 1995 của tòa án Nhật Bản đưa ra trong tháng 07/2018.

Đồng thời nhiều khán giả hâm mộ chương trình phát thanh âm nhạc Murakami Radio do nhà văn làm người chọn bài và dẫn chương trình trên Đài Tokyo FM vẫn đang chờ đợi lần lên sóng thứ hai của ông dự kiến sẽ được phát vào ngày 21/10 sắp tới. Số đầu tiên tác giả thực hiện có tên Âm nhạc tôi nghe khi chạy bộ (The music I listen to while running) ra mắt trong tháng 8 đã đạt kỷ lục với tỷ lệ trung bình 83.8% người nghe ở Tokyo trong suốt một tuần liền phát sóng.

Chương trình thứ hai có tên gọi rất nên thơ là Những bài hát của Murakami cho những đêm thu muộn (Murakami’s songs for long autumn nights). Nhà văn cũng chia sẻ trong một bài báo trên Asahi Shimbun đầu tháng 9 rằng ông thích việc nói chuyện trên đài và sẽ phát những bản ghi âm cùng đĩa CD mang đi từ nhà trong chương trình mới.

Haruki Murakami trong phòng phát thanh, ảnh do Đài Tokyo FM cung cấp

Việc Haruki Murakami đột ngột rút khỏi giải thưởng mới lần này khiến dư luận hết sức bất ngờ. Tuy nhiên những người điều hành giải thưởng mới cho biết ba ứng viên còn lại đều thể hiện sự hào hứng nhiệt thành với thông tin về đề cử đã nhận được, và giải thưởng vẫn tiếp tục được tiến hành bình thường theo lịch trình đã định.

Kết quả cuối cùng của giải thưởng The New Academy dự kiến được công bố vào ngày 12/10/2018. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 9/12/2018 tại Thụy Điển, trước một ngày so với lễ trao giải Nobel truyền thống diễn ra vào mùng 10/12 hàng năm. Tổ chức The New Academy cũng tuyên bố kế hoạch sẽ tự động giải tán ngay trong tháng 12 sau khi hoàn tất nhiệm vụ của mình.