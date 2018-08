Hậu 3 thành viên rời nhóm, SNSD trở lại với đội hình mới

5 thành viên còn lại của SNSD sẽ chính thức ra mắt với tư cách nhóm nhỏ Oh! GG vào 5/9.

Sáng 27/8, công ty giải trí SM xác nhận SNSD sẽ trở lại với đội hình mới gồm 5 thành viên: Taeyeon, Yoona, Yuri, Sunny, và Hyoyeon. Nhóm nhỏ mới của SNSD sẽ có tên Oh! GG, trong đó, GG là từ viết tắt trong tên tiếng Anh của nhóm (Girl’s Generation).

Oh trong tiếng Hàn có nghĩa là 5, tượng trưng cho 5 thành viên. Đồng thời, Oh!GG nghe giống từ tiếng Hàn "Ojida" có nghĩa là thông minh và hoàn hảo. Tên nhóm do chính các thành viên thảo luận và quyết định.

Đội hình 5 thành viên của nhóm nhỏ Oh!GG.

Oh! GG sẽ chính thức ra mắt vào 5/9 với đĩa đơn Lil 'Touch gồm ca khúc chủ đề cùng tên và bài hát khác có tên Fermata. 5/9 có ý nghĩa đặc biệt với các thành viên, nó đánh dấu một tháng sau ngày ra mắt chính thức của SNSD với 9 thành viên cách đây 11 năm (5/8/2007).

Oh! GG là lần trở lại đầu tiên của SNSD sau sự ra đi của 3 thành viên Sooyoung, Seohyun và Tiffany vào tháng 10/2017. Sau khi tách nhóm, 3 cô gái tập trung phát nghiệp sự nghiệp riêng, trong đó Tiffany đổi nghệ danh thành Tiffany Young và ký hợp đồng với Paradigm Agency – công ty quản lý The Black Eyed Peas, Coldplay, Dave Matthews Band, Ed Sheeran… Vừa qua, vào đầu tháng 8, nữ ca sĩ phát hành MV Over My Skin.

Nói về SNSD, Sooyoung cho biết các thành viên vẫn giữ liên lạc với nhau. Cô khẳng định SNSD sẽ trở lại với đội hình đủ 8 thành viên, tuy nhiên, thời gian cụ thể chưa được quyết định.

Sự trở lại của SNSD với đội hình mới khiến công chúng tò mò, liệu rằng nhóm nhạc 11 năm tuổi sẽ cạnh tranh với các đàn em đang nổi như Twice, BlackPink, Red Velvet… ra sao trên các bảng xếp hạng.

Đặc biệt, liệu Oh!GG có thể cạnh tranh ngôi vị tân binh xuất sắc nhất trong các nhóm nữ với (G)I-DLE tại các lễ trao giải cuối năm? Hiện, (G)I-DLE với những thành tích, cá tính âm nhạc nổi bật được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải tân binh 2018.