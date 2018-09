'Hậu duệ mặt trời' Việt tung MV nhạc phim lãng mạn

Sáu ngày trước khi "Hậu duệ mặt trời" Việt Nam lên sóng, nhà sản xuất chính thức ra mắt MV ca khúc chủ đề của bộ phim mang tên "Bên em là anh (I'll Always Be With You)".

Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của công chúng. Mọi chi tiết liên quan đến tác phẩm chuyển thể đều được khán giả yêu mến điện ảnh chú ý.

Sáu ngày trước khi Hậu duệ mặt trời Việt Nam lên sóng, nhà sản xuất chính thức ra mắt MV ca khúc chủ đề Bên em là anh (I'll Always Be With You) với nhiều cảnh quay lãng mạn giữa hai nhân vật chính Hoài Phương (Khả Ngân đóng) và Duy Kiên (Song Luân đóng).

Hậu duệ mặt trời Việt Nam tiết lộ MV ca khúc chủ đề với nhiều cảnh quay lãng mạn giữa hai nhân vật chính Hoài Phương và Duy Kiên.

Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh sáng tác và được thể hiện bởi giọng hát của nữ ca sĩ Nguyên Hà. Bên em là anh (I’ll Always Be With You) thuộc thể loại Pop/Ballad khá thịnh hành tại Việt Nam.

Nội dung bài hát nói về câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở của tuổi trẻ. Các cảnh quay trong MV được thực hiện ở Phú Yên, vùng đất có phong cảnh đẹp mắt từng xuất hiện trong bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Phần lớn thời lượng MV Bên em là anh là những phân cảnh miêu tả cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên Việt Nam. Những cảnh đẹp đó đồng thời gắn liền với kỷ niệm tình yêu của hai nhân vật chính.

Ngoài ra, những thước quay thể hiện mối tình lãng mạn của Hoài Phương và Duy Kiên còn khiến khán giả xúc động. Có ý kiến cho rằng diễn xuất của bộ đôi diễn viên Khả Ngân - Song Luân trong MV tốt hơn mức kỳ vọng.

MV Bên em là anh còn khiến người xem xúc động trước những cảnh quay lãng mạn về tình yêu của Hoài Phương và Duy Kiên.

Hậu duệ mặt trời Việt Nam được đầu tư kinh phí lớn hơn nhiều so với mặt bằng các phim truyền hình dài tập tại Việt Nam. Ê-kíp sản xuất chọn cách vừa ghi hình vừa được phát sóng như các dự án truyền hình tại Hàn Quốc. Đây là nỗ lực theo kịp xu hướng sản xuất phim truyền hình và công nghệ hiện đại của nền công nghiệp truyền hình Việt.

Hậu duệ mặt trời Việt Nam là bộ phim truyền cảm hứng về lòng yêu nước của những người trẻ. Họ sống, yêu và làm việc hết mình cho lý tưởng mình theo đuổi. Bộ phim sẽ được lên sóng vào ngày 22/9 với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Song Luân, Khả Ngân, Hữu Vi, Cao Thái Hà.