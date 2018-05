Hè này, hãy rủ hội bạn thân khám phá Myanmar

Du lịch cùng hội bạn thân là điều tuyệt vời và xứng đáng nhất bạn phải dành tặng cho bản thân. Hãy cân nhắc việc cùng nhau xách ba lô lên và đến với Myanmar.

Chuyến bay cất cánh lúc 12h30, chỉ mất khoảng 2 tiếng chúng tôi đã đến với đất Phật. Thêm một giờ làm thủ tục nhập cảnh cộng với việc chênh lệch múi giờ giữa hai nước, khoảng 15h cả nhóm đã có thể tung tăng ở Myanmar.

Ở đây Grab khá phổ biến. Cả hội cùng bắt Grab về bến xe để mua vé đi Bagan. Có nhiều hãng xe để lựa chọn, nhưng 2 hãng lớn và phổ biến có thể tìm kiếm luôn trên Internet là JJ Express Bus và Elite Express Bus. Giá cho mỗi người khoảng 20.000 kyats (1.000 Myanmar Kyat = 17.200 đồng).

Xe bus đi Bagan khá hiện đại và lịch sự. Trên xe có nước, đồ ăn nhẹ, khăn ướt, chăn, sạc dự phòng, ổ cắm sạc... Xe chạy hết 9,5 giờ - tầm bằng một giấc ngủ - vì vậy, chúng mình chọn chuyến 20h30 để có thời gian nghỉ ngơi trên xe.

Trong lúc chờ xe đi Bagan, bạn có thể lang thang quanh đó và ăn thử những món bản địa ở Yangon.

Ở Bagan có 3 khu chính là Old Bagan - New Bagan - Nyaung U. Muốn vui chơi chỗ nào, các bạn đều có thể đặt phòng ở đấy.

Trên đường đến khách sạn chúng mình mua vé luôn để vào Bagan với giá 25.000 kyats một người. Vé này phải luôn mang theo, kể cả sáng sớm đi ngắm bình minh vì có thể bị nhân viên khu du lịch hỏi bất cứ lúc nào.

Khá thoải mái thời gian nên chúng mình dành cả buổi sáng để nghỉ ngơi. Đến chiều mới bắt đầu khám phá các đền chùa: Shwezigon, Annada, Htilo Mininlo.

Ở Bagan có vô vàn đền chùa lớn có nhỏ có, từ có tên đến vô danh. Vì vậy, việc phân chia thời gian và kế hoạch để chuyến tham quan thật sự có giá trị là điều cần thiết.

Để đi chơi loanh quanh, chúng mình thuê luôn xe điện ở khách sạn với giá 5.000 kyat cho xe nhỏ và 7.000 kyat đối với xe lớn.

Buổi tối ở Bagan không có hoạt động hay điểm đến nào đặc sắc. Vì vậy, quyết định của cả nhóm là nghỉ ngơi luôn để sáng hôm sau dậy sớm đón bình minh trên xứ Phật linh thiêng.

Ngày 3 và 4: Bagan

Chúng tớ phải dậy từ rất sớm - tận 3h sáng - vì mọi người kháo nhau sẽ rất đông và view đẹp dễ bị chiếm mất nếu không nhanh chân. Tuy nhiên, không may mắn lắm khi thời điểm cả nhóm đến Myanmar, hai ngôi đền cho du khách ngắm bình minh đẹp nhất lại đang tu sửa. Vì vậy, cả nhóm phải chi một khoản tiền nhỏ để người dân địa phương dẫn đến ngôi đền khác.

Nhưng điều này cũng không ngăn chúng mình tận hưởng Bagan thật trọn vẹn. Ngắm mặt trời mọc, leo trèo và chụp ảnh đến khi mặt trời đã lên cao thì cả nhóm nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục hành trình thăm thú và tìm hiểu các đền chùa nổi tiếng như: Sulamani, Dhammayangyi, Thatbyinnyu…

Cuối cùng, khi ngày dần tàn và mặt trời lặn, chúng mình quyết định dành thời gian nghỉ ngơi, uống bia và ăn bánh tôm ngắm hoàng hôn để kết thúc hai ngày khám phá miền đất chùa chiền Bagan.

Ngày 5 và 6: Bagan – Mandalay

Vé từ Bagan đến Mandalay giá 9.200 kyat mỗi người. Di chuyển mất khoảng 4 tiếng.

Đến Mandalay, du khách như nhóm mình chỉ có thể đi taxi, Grab bike hoặc thuê xe đạp. Nếu đi theo nhóm thì taxi sẽ là lựa chọn tối ưu cho việc tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo đông đủ vui vẻ.

Dư dả thời gian nên chúng mình đặt phòng khách sạn trước rồi nghỉ ngơi ăn uống. Sau đó, ngôi làng Inhwa nhỏ xinh nép mình bên bờ sông Ayeyarwady là điểm đến đầu tiên ở Mandalay của nhóm. Thuyền là phương tiện kết nối đưa du khách vào được làng. Đến đây, bọn mình có thể đi xe ngựa để tham quan 4 điểm du lịch nổi bật nhất của làng.

Chúng mình lại tiếp tục di chuyển đến ngoại ô cố đô Mandalay, nơi có cây cầu gỗ dài nhất thế giới U Bien nối liền hai bờ sông Taungthamna. Ngắm hoàng hôn nơi đây là một trong những thói quen thường ngày của người dân địa phương và các tín đồ đạo Phật. Chi phí cho việc di chuyển quanh làng Inhwa đến cầu U Bien cùng giá chờ khách là 30.000 kyat cho 4 người.

Ngày thứ 6, từ 5h sáng cả nhóm đã thức dậy ngắm bình minh ở cầu U Bein sau đó đi thăm làng cổ Mingun, đi đồi Sagaing và đồi Mandalay.

Đến làng cổ Mingun, có 2 cách để vào: một là đi thuyền nhưng chỉ có chuyến đi từ 9h sáng và chuyến về vào lúc 13h; hai là đi taxi nhưng lại phải đi đường vòng xa hơn.

Trong làng cổ có 3 điểm tham quan chính là Phế tích cổ, Tháp chuông Mingun và đền Hsinbyume.

Đồi Mandalay có tổng cộng 1.729 bậc, leo lên để ngắm toàn cảnh thành phố Mandalay. Nếu không muốn đi bộ quá nhiều, các bạn đều có thể đi taxi lên đến đỉnh để tiết kiệm sức lực.

Ngày 7 và 8: Mandalay - Yangon

Xe của JJ Express Bus về Yangon mất 25.000 kyat một người. Do 21h30 xe mới chạy nên cả nhóm lại gửi đồ ở khách sạn rồi tham quan Cung điện Mandalay - cung điện hoàng gia cuối cùng của chế độ quân chủ Miến Điện

Tại Yangon, chúng mình tiếp tục tham quan hai ngôi chùa nổi tiếng là Shwedagon và Sule

Nếu bạn thực sự muốn đến địa điểm du lịch ồn ào náo nhiệt, nhiều chỗ ăn chơi thì có lẽ Myanmar không phải là một lựa chọn hoàn hảo vì nơi này chỉ có đền chùa và những câu chuyện linh thiêng nơi đất Phật.

Nhưng nếu bạn muốn thay đổi không khí, đến một nơi thanh bình yên tĩnh, tránh xa những bộn bề của cuộc sống, hoặc bạn là một người có niềm tin rằng trời phật sẽ đem lại may mắn cho mình thì chắc chắn Myanmar sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

Một số lưu ý khi du lịch Myanmar:

- Thời điểm lý tưởng nhất: tháng 11 đến tháng 2 năm sau vì đây là khoảng thời gian mát mẻ và dễ chịu. Đồng thời, ở Bagan vào thời gian này có khinh khí cầu.

- Trang phục: Tất cả đền chùa ở Myanmar đều cấm giày dép, tất và váy ngắn, vì thế nên chú ý chuẩn bị trang phục trước khi tham quan. Hãy luôn mang quần dài nhé.

- Những vật dụng không thể thiếu: Kem chống nắng, chống muỗi, khẩu trang, kính dâm, áo khoác nắng cùng một số thực phẩm nhẹ.

- Một số quán ăn ngon tại Myanmar: 7 sister, Harmony, You and me, Golden Duck.