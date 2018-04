Hiểm họa từ nụ hôn của người lớn

Gần đây, thông tin một bé gái bị viêm màng não với nguyên nhân được cho là từ nụ hôn của người thân khiến nhiều gia đình lo lắng.

Theo thông tin chia sẻ của chủ tài khoản Facebook L.M.N, một bé gái gần một tuổi bị sốt, khóc quấy cả đêm, được bác sĩ chẩn đoán tay chân miệng. Sau đó, bé gái này có những biểu hiện bệnh nặng hơn như môi nứt chảy máu, không ăn được, suy yếu, gầy rộp. Bác sĩ buộc chọc tủy của bé để xét nghiệm.

Kết quả, bé bị viêm màng não và phải điều trị viêm màng não tích cực. Đặc biệt, nguyên nhân được cho là dẫn tới tình trạng trên là xuất phát từ nụ hôn của một người thân đối với bé. Điều này khiến nhiều người hoang mang bởi hôn/thơm trẻ là cách người lớn thường dùng để thể hiện tình cảm với trẻ.

Một bé gái người Mỹ bị chẩn đoán nhiễm virus HSV-1 từ nụ hôn của người lạ, dẫn đến viêm màng não hồi tháng 7/2-17. Ảnh: Nicole Sifrit.

Trao đổi với Zing.vn, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, cho biết các bệnh lý lây truyền qua đường hô hấp, lây truyền qua nước bọt hoặc tiếp xúc trực tiếp đều có thể lây qua nụ hôn.

“Thông thường chúng hay lây qua những giọt nhỏ phát sinh khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện. Xét về lý thuyết, khi hôn cũng có thể gây lây lan những bệnh này dù không phổ biến”, bác sĩ Cấp thông tin.

Các bệnh lây qua đường hô hấp phổ biến như vi khuẩn lao, vi khuẩn não mô cầu hoặc virus cúm, sởi, quai bị...

Với đường nước bọt, nhiều virus đường ruột có thể lây truyền (qua các con đường hôn, nhai cơm - PV) như virus gây bệnh tay chân miệng, enterovirus, virus gây bại liệt, tiêu chảy... Ngoài ra, vi khuẩn gây viêm loét dạ dày H. Pylory cũng có thể lây qua bằng con đường này.

Đặc biệt, nguy hiểm là virus Herpes gây viêm màng não. Tuy vậy, theo bác sĩ Cấp, trên thực tế, rất ít trường hợp lây bệnh được xác định chắc chắn truyền qua nụ hôn. Do đó, người dân chỉ nên coi đây là con đường lây truyền thứ yếu đối với những bệnh lý kể trên.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương), cũng cho hay viêm não hay viêm màng não do virus Herpes xảy ra khá phổ biến, trong đó có cả trẻ nhỏ. Virus này sẽ xâm nhập cơ thể trẻ qua đường niêm mạc mũi, hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng trẻ, sau đó sẽ “chạy” lên não, gây bệnh.

Ở trẻ sơ sinh, viêm não do Herpes có thể được gây ra bởi HSV-1 hoặc HSV-2 thông qua các con đường như lây từ mẹ sang con qua quá trình chuyển dạ và sinh đẻ. Ngoài ra, trẻ cũng có thể bị lây nhiễm virus từ người bệnh bị Herpes ở môi và vùng quanh miệng có hành vi hôn trẻ.

Bác sĩ Cao Xuân Ngọc, Giảng viên lớp laser thẩm mỹ, khoa Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng lưu ý kể cả trong trường hợp không mang virus gây bệnh trong người, nếu người lớn dùng son môi hoặc trang điểm với lớp phấn dày khi hôn trẻ cũng sẽ dẫn đến nguy cơ trẻ bị viêm da tiếp xúc hay thậm chí nhiễm độc chì từ các loại mỹ phẩm này.

Do đó, khi tiếp xúc gần với trẻ nhỏ, người lớn (thường là chị em phụ nữ) không nên trang điểm hoặc dùng các loại mỹ phẩm, nước hoa dễ gây dị ứng với trẻ nhỏ. Đây cũng là lý do các sản phụ đang cho con bú được khuyến cáo không nên dùng mỹ phẩm, các loại hóa chất công nghiệp để đảm bảo an toàn cho trẻ.